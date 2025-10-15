Capa Jornal Amazônia
Cultura

Sheila Mello vai ao Re-Pa e comemora vitória do Remo no Mangueirão

A loira do grupo É o Tchan acompanhou mais um jogo do Remo no Mangueirão, que terminou novamente com vitória do clube azulino

Hannah Franco
fonte

Sheila Mello acompanha vitória do Remo sobre o Paysandu no Mangueirão. (Reprodução/Instagram)

A dançarina Sheila Mello, eterna loira do É o Tchan, esteve presente no clássico Re-Pa 780, na noite da última terça-feira (14/10), no Estádio do Mangueirão, em Belém. O Clube do Remo venceu o Paysandu por 3 a 2 diante de mais de 40 mil torcedores, e Sheila acompanhou a partida vestindo a camisa do clube.

A dançarina desembarcou especialmente em Belém para prestigiar o Leão Azul e mostrou toda sua energia nas arquibancadas, sambando e comemorando os gols do clube. Vestindo a camisa do Remo, Sheila interagiu com os torcedores, que a chamaram de "pé-quente", relembrando que na última vez em que assistiu ao Re-Pa, o time também havia saído vitorioso por 2 a 1.

Em clima descontraído, Sheila Mello brincou sobre a fama de pé-quente: "Da outra vez que eu assisti o jogo foi 2 a 1, hein?", afirmou nos stories. Durante a partida, a dançarina publicou vídeos mostrando a festa no estádio, enquanto acompanhava cada lance do clássico decisivo pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Ao final do confronto, que terminou com vitória do Remo, Sheila sambou celebrando a conquista do time.

Torcedora assídua do Remo

Essa não é a primeira vez que Sheila Mello acompanha um jogo do Remo no Mangueirão. Em junho deste ano, ela esteve presente no duelo contra o Operário, pela 11ª rodada da Série B, consolidando sua relação de carinho com o clube e com o povo paraense.

image (Rodolfo Sousa/Liberal+)
Palavras-chave

sheila mello

rexpa

É o Tchan
Cultura
