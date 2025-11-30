Centro Cultural Banco da Amazônia recebe inscrições de projetos de ocupação

O Centro Cultural Banco da Amazônia ampliou o período para envio de propostas de ocupação de artistas e produtores culturais. Os interessados poderão inscrever seus projetos até 15 de dezembro de 2025. De alcance nacional, o edital destina R$ 5 milhões exclusivamente a Pessoas Jurídicas.

Os recursos contemplam iniciativas a serem apresentadas no espaço cultural entre abril de 2026 e abril de 2027, com valores de até R$ 500 mil para Artes Visuais e até R$ 200 mil para Música e Artes Cênicas.

A seleção busca valorizar a pluralidade cultural do país, dando destaque a manifestações de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e urbanas. Além disso, os projetos escolhidos deverão priorizar ações de acessibilidade e iniciativas socioambientais conectadas ao território.

A Gerente Executiva de Marketing, Comunicação e Promoção do Banco da Amazônia, Ruth Helena Lima, explicou que a decisão de ampliar o prazo se deve à alta procura. Inicialmente, as inscrições seriam encerradas em 28 de novembro. A gerente ressaltou que o Centro Cultural reforça o compromisso do Banco da Amazônia com o desenvolvimento econômico e cultural da região: “Nosso papel como banco de desenvolvimento é atuar de forma ativa na criação de soluções que unam crescimento econômico, justiça social e preservação ambiental".

Inaugurado em outubro, o Centro Cultural Banco da Amazônia atualmente apresenta três mostras: “Mandela – Ícone Mundial de Reconciliação”, “Habitar a Floresta” e “Clima: o Novo Anormal”. As exposições ocupam três galerias instaladas no edifício localizado na avenida Presidente Vargas, esquina com a rua Carlos Gomes, na praça da República, no centro de Belém.

Com uma área de quatro mil metros quadrados, o espaço abriga três galerias, biblioteca, minilab de inteligência artificial, seis salas para oficinas, além de restaurante e café. Trata-se do primeiro equipamento cultural da Amazônia ligado a uma instituição financeira de economia mista do Governo Federal.

Informações no https://www.bancoamazonia.com.br/patrocinio e https://www.bancoamazonia.com.br/centrocultural.