UFPA abre inscrições para cursos técnicos de artes cênicas em 2026

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou o edital do processo seletivo para os cursos técnicos de nível médio presenciais de 2026. A Escola de Teatro e Dança (ETDUFPA), referência na formação gratuita em artes cênicas, oferece vagas para candidatos que estejam cursando ou que já concluíram o ensino médio.

As inscrições começaram no dia 4 e seguem até 13 de novembro, às 17h, exclusivamente pelo site www.ceps.ufpa.br.

VEJA MAIS

Cursos técnicos ofertados pela UFPA

As vagas são destinadas aos cursos técnicos em Figurino Cênico, Teatro, Cenografia, Dança: Ênfase em Dança Clássica e Dança: Ênfase em Intérprete-criador. Para participar do processo seletivo de 2026, o candidato deve escolher um dos cursos técnicos de nível médio ofertados pela Escola de Teatro e Dança.

Taxa de inscrição e isenção

Os candidatos que estudaram ou estudam, total ou parcialmente, em escolas privadas deverão pagar uma taxa de inscrição. No entanto, é possível solicitar isenção do pagamento, conforme critérios previstos no edital.

Provas presenciais e locais de aplicação

As provas de pré-seleção e de seleção poderão ser aplicadas de forma presencial ou virtual, conforme o edital. As provas presenciais ocorrerão na Escola de Teatro e Dança da UFPA, localizada na travessa Dom Romualdo de Seixas, bairro do Umarizal, em Belém.

O horário de aplicação será informado no cartão de inscrição, que deve ser emitido no mesmo site das inscrições.

Orientações aos candidatos

A coordenação do processo seletivo recomenda que os candidatos cheguem ao local com 30 minutos de antecedência. É obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto e assinatura legível, o mesmo utilizado no momento da inscrição.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)