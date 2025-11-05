Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

UFPA abre inscrições para cursos técnicos de artes cênicas em 2026

Edital da Escola de Teatro e Dança oferece vagas em figurino, teatro, cenografia e dança; inscrições vão até 13 de novembro

Gustavo Vilhena*
fonte

Escola de Teatro e Dança da UFPA abre inscrições do processo seletivo para alunos do ensino médio e para os que já concluíram. (Alexandre de Moraes)

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou o edital do processo seletivo para os cursos técnicos de nível médio presenciais de 2026. A Escola de Teatro e Dança (ETDUFPA), referência na formação gratuita em artes cênicas, oferece vagas para candidatos que estejam cursando ou que já concluíram o ensino médio.

As inscrições começaram no dia 4 e seguem até 13 de novembro, às 17h, exclusivamente pelo site www.ceps.ufpa.br.

VEJA MAIS

image Em Memorial na ETDUFPA, Marton Maués, atores e plateia prestam homenagem a Cláudio Barradas
Cláudio Barradas morreu nesta segunda (30), aos 95 anos, e deixa um legado para a cultura amazônida Ele foi saudado com aplausos no teatro que leva o seu nome, em Belém

image Cúpula dos Povos: veja como será o evento que a UFPA vai realizar no contexto da COP 30
Evento será entre os dias 12 e 16 de novembro e está com inscrições gratuitas abertas para o público geral

Cursos técnicos ofertados pela UFPA

As vagas são destinadas aos cursos técnicos em Figurino Cênico, Teatro, Cenografia, Dança: Ênfase em Dança Clássica e Dança: Ênfase em Intérprete-criador. Para participar do processo seletivo de 2026, o candidato deve escolher um dos cursos técnicos de nível médio ofertados pela Escola de Teatro e Dança.

Taxa de inscrição e isenção

Os candidatos que estudaram ou estudam, total ou parcialmente, em escolas privadas deverão pagar uma taxa de inscrição. No entanto, é possível solicitar isenção do pagamento, conforme critérios previstos no edital.

Provas presenciais e locais de aplicação

As provas de pré-seleção e de seleção poderão ser aplicadas de forma presencial ou virtual, conforme o edital. As provas presenciais ocorrerão na Escola de Teatro e Dança da UFPA, localizada na travessa Dom Romualdo de Seixas, bairro do Umarizal, em Belém.

O horário de aplicação será informado no cartão de inscrição, que deve ser emitido no mesmo site das inscrições.

Orientações aos candidatos

A coordenação do processo seletivo recomenda que os candidatos cheguem ao local com 30 minutos de antecedência. É obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto e assinatura legível, o mesmo utilizado no momento da inscrição.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ufpa

cursos técnicos

artes cênicas

escola de teatro e dança

belém

educação

seleção ufpa
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Pablo Mufarrej apresenta mostra ‘O Tempo que nos Cabe’ inspirada no tempo e na natureza

Mostra reúne 14 obras entre pinturas, objetos e instalação e ficará aberta ao público até 20 de dezembro, com entrada gratuita

05.11.25 8h30

SUCESSO

Carlinhos Maia elogia voz de Nirah Duarte em novo single

Cantora paraense fez parte do Estrela da Casa deste ano

04.11.25 18h28

FALECIMENTO

Irmã de Roberto Carlos, Norma Braga morre aos 90 anos, no Rio de Janeiro

Cantor perdeu os outros dois irmãos, Lauro e Carlos Alberto, nos últimos quatro anos

04.11.25 15h58

FAMOSOS

Isa Scherer se pronuncia após ser ‘cancelada’ por oferecer vaga com salário baixo

Chef explicou que a vaga viralizada foi publicada em maio e que benefícios não apareceram no print divulgado nas redes sociais

04.11.25 15h43

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Após teste no SUS, Andressa Urach aparece ao lado do filho e faz revelação sobre HIV

Influenciadora compartilhou a ida ao posto de saúde com o filho e incentivou cuidados preventivos

04.11.25 22h15

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

Conteúdo adulto

Musa fitness bomba na web e promete vender conteúdo adulto: veja como ela mudou em apenas 2 anos

Isabella Longuinho já faz sucesso nas plataformas +18, mas promete novos conteúdos

19.10.25 8h30

VEJA A PROGRAMAÇÃO

COP 30: Belém recebe agenda gratuita do Sistema Comércio com shows, oficinas e rodadas de negócios

Fafá de Belém, Dona Onete, Manoel Cordeiro e outros artistas comandam a programação cultural gratuita no Sesc Doca

05.11.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda