Celebridade: Relembre os atores da novela que já morreram

Exibida originalmente em 2003, no horário nobre da TV Globo, a novela "Celebridade", escrita por Gilberto Braga, marcou uma geração com seus personagens intensos e trama envolvente. A novela está sendo reapresentada na íntegra no canal Viva desde 24 de março de 2025, na faixa das 23h, com reapresentação às 13h45 e maratona semanal aos domingos a partir das 19h.

Relembre abaixo os atores de "Celebridade" que já morreram e os papéis que desempenharam na história.

Cecil Thiré

Cecil Thiré interpretou o médico Felipe Bastos na trama. O ator faleceu em 9 de outubro de 2020, aos 77 anos, em decorrência do agravamento da doença de Parkinson. Com uma carreira sólida na TV, no cinema e no teatro, Thiré é lembrado como um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira.

Nelson Dantas

Veterano da televisão, Nelson Dantas deu vida ao personagem Dr. Alcir Medeiros. Ele morreu em 2006, no Rio de Janeiro, vítima de uma parada cardiorrespiratória. O ator lutava contra um câncer no pulmão. Com uma extensa trajetória na arte, Dantas também se destacou em filmes do Cinema Novo.

Oswaldo Loureiro

Na novela, Oswaldo Loureiro interpretou o advogado Dr. Peixoto. O ator morreu em 3 de fevereiro de 2018, aos 85 anos, após uma longa batalha contra o Alzheimer. Loureiro também teve uma carreira política, mas foi como ator que se tornou conhecido do grande público.

Nildo Parente

O ator Nildo Parente viveu Wanderley Mourão em Celebridade. Ele faleceu em 2011, no Rio de Janeiro, cerca de um mês depois de sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Parente participou de diversas novelas e filmes nacionais ao longo das décadas de 1970 a 2000.

Hugo Carvana

Hugo Carvana deu vida ao empresário Lineu Vasconcelos na novela. Ele faleceu em 2014, aos 77 anos, vítima de um câncer de pulmão diagnosticado ainda em 1996. Carvana também foi diretor e deixou um importante legado no audiovisual brasileiro, especialmente no cinema.