Festival Antagônico leva o romantismo ao palco com quatro shows em Belém

Em um só lugar, em uma só noite, quatro atrações para celebrar a música romântica brasileira e, principalmente, o público poder cantar e dançar à vontade com músicas que nunca deixam de emocionar gerações. Tudo isso vai ocorrer no Festival Antagônico de Música 2025, a partir das 18h deste sábado (20), no estádio Mangueirão, em Belém. A trilha sonora desse momento para fãs e público em geral fica por conta da cantora Roberta Miranda, da dupla João Bosco & Vinícius, e dos cantores Fábio Júnior e Amado Batista. O festival é uma promoção do site O Antagônico.

A cantora Roberta Miranda volta a Belém em um momento muito especial para ela. A artista celebra 40 anos de uma trajetória vitoriosa na música brasileira. "O show é um show que do início ao final o povo canta. Então, é um show de sucesso, com músicas que fizeram e continuam fazendo sucesso. Tenho certeza que músicas como "Vá com Deus", "Sol da minha vida" e tantas outras, vocês gostam de ouvir, vocês pedem para que eu deixe no meu repertório, e é isso o que eu faço", destaca Roberta em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

Além dessas canções, tem ainda "São tantas coisas". "A Majestade, o Sabiá", "Meu Dengo", "Duas Taças" e outras. "Acreditem, será um show lindo, porque vocês merecem e eu também", acrescenta a cantora.

Roberta adianta que em 2026 vai sair um audiovisual reunindo canções que fazem parte da trajetória artística dela. São canções que não tiveram tempo de ser trabalhadas em rádio, mas são sucesso e o público gosta, como adianta a cantora. Exemplo: 'Rosas', 'Bem-vinda', 'Senhor', 'Vida' e tantas outras canções. Então, nós vamos fazer um trabalho lindo nesses 40 anos de carreira", diz.

"Eu agradeço a todos os paraenses, a todas as pessoas, aos meus fãs que eu amo tanto, por tanto carinho, tanto amor", destaca Roberta Miranda. Ela acrescenta que, como Rainha da Música Sertaneja, não pode deixar de fora dos shows os modões tão apreciados pelo Brasil afora. Então, o público em Belém vai poder conferir a sonoridade completa dessa artista.

Passeio musical

O Festival Antagônico de Música 2025 traz a dupla sertaneja João Bosco & Vinícius, que surgiu em Mato Grosso do Sul para o Brasil todo. "São mais de 20 anos de trajetória nacional — e seguimos contando (risos). Nossa, como o tempo passa… Tudo construído com muito trabalho, dedicação e, acima de tudo, amor pela música", diz João Bosco, ao lado de Vinícius, em entrevista ao Grupo Liberal.

Para Vinícius, a autenticidade tem sido um fator decisivo para essa trajetória de sucesso. "Eu e o João sempre concordamos que a verdade é o pilar da nossa carreira. Desde o início, tivemos o propósito de transmitir autenticidade nas canções, na relação com o público e na parceria entre nós dois. Além disso, a constância é fundamental: respeitar a história do sertanejo, sem abrir mão da nossa essência, tem sido determinante para nos mantermos consolidados até hoje".

João Bosco adianta um pouco sobre como será o show da dupla em solo paraense neste sábado (20). "Belém tem um público extremamente caloroso, com uma energia incrível, o que torna a apresentação ainda mais especial. Tocar aí é diferente, podem acreditar. A ansiedade está lá em cima. Alô, Belém do Pará! Estamos chegando com muita vontade de cantar e tocar para vocês", diz João.

O repertório do show, como revela Vinícius, "é um verdadeiro passeio pela nossa história, reunindo sucessos que marcaram época e canções que continuam vivas, graças a Deus, sempre muito pedidas pelo público. É um espetáculo para os fãs curtirem e cantarem do começo ao fim. Três músicas que certamente não vão faltar são: 'Chora, Me Liga', 'Sem Esse Coração' e 'Medida Protetiva', parceria com nosso amigo Gusttavo Lima, que integra o nosso mais recente projeto, 'Deixa o Barulho', gravado em Ribeirão Preto, em julho deste ano".

E João Bosco não esconde a emoção de fazer essa apresentação a poucos dias de uma data tão expressiva. "Cantar às vésperas do Natal tem, sim, um significado muito especial. É um período de gratidão, reflexão e celebração. Este ano foi intenso e extremamente positivo, marcado por muitos shows, encontros importantes, parcerias especiais e a gravação de dois álbuns que tanto nos orgulhamos, 'Origem' e 'Deixa o Barulho'. Encerrar o ano no palco, fazendo o que mais amamos, é sempre a melhor forma de agradecer por tudo o que vivemos. Aproveitamos para convidar o público de Belém a estar conosco nesse dia tão especial. Será uma alegria imensa dividir esse momento com vocês", arremata o cantor.

Coração no palco

O cantor e compositor goiano Amado Batista é um artista que dispensa apresentações. São 40 discos gravados, mais de 38 milhões de discos vendidos, centenas de prêmios conquistados. Entre esses prêmios, 28 discos de ouro, 28 de platina e um de diamante.

A música de Amado Batista tem admiradores em gerações, o que inclui paraenses de várias idades que não abrem mão de ouvir as canções do ídolo, e, em particular, dançar muito ao som de grandes sucessos desse artista. Para este show no Mangueirão, a plateia reunindo fãs de Belém e de outros municípios paraenses vai comparecer com a nítida intenção de se divertir ao som de canções como "Seresteiro da Noite", "Princesa", “Separação”, “Eu sou seu fã”, Vida de Trabalhador” e “Ah! Se eu pudesse”.

Entrega nas canções

Para os fãs e admiradores em geral do cantor e compositor paulista Fábio Júnior, o talento musical desse artista faz parte da cena musical brasileira há décadas. Fábio é um colecinador de sucessos, desde que fez o Brasil todo cantar a música "Pai". Essa canção foi lançada em 1978 e fez parte da trilha sonora da novela "Pai Heroi", da TV Globo.

Esse artista sempre esteve ligado em música e também fez nome como ator de novelas. A arte de representar papéis na TV e no cinema, inclusive, contribuiu para que Fábio interpretasse músicas em diversos estilos. Ele literalmente coloca o coração em cada canção gravada e apresentada em shows. Fábio Júnior atuou, inclusive, em "Bye, Bye Brasil", filme de 1979, dirigido pelo cineasta Cacá Diegues.

Em sua carreira artística, Fábio deu seu tom interpretativo para canções que fizeram a trilha sonora de muitos namorados e de plateias em show pelo Brasil afora. É o caso de músicas como "20 e poucos anos", "O que que há?", "Caça e Caçador", "Quando gira o mundo", "Alma Gêmea", "Só Você" e "Sem Limites pra Sonhar" (com Bonnie Tyller).

No Festival Antagônico de Música 2025, Roberta Miranda, João Bosco & Vinícius, Amado Batista e Fábio Júnior vão apresentar um portfólio da carreira, ou seja, um apanhado de seus grandes sucessos para cantar junto com a plateia. Assim, nada mais oportuno para se celebrar o Natal e a chegada de um novo ano do que cantar músicas que fazem bater mais forte o coração de bem com a vida.

Serviço:

'Festival Antagônico de Música 2025'

Dia 20 de dezembro

No estádio Mangueirão, em Belém

Venda de ingressos online:

www.bilheteriadigital.com

Venda nas Lojas Físicas:

Loja Kings: Pátio Belém e Parque Shopping

Loja Sonho dos Pés: Boulevard, Castanheira, Metrópole e Castanhal