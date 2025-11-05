Cúpula dos Povos: veja como será o evento que a UFPA vai sediar no contexto da COP 30

A Cúpula dos Povos, que será realizada entre os dias 12 e 16 de novembro, em paralelo à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para o período de 10 a 21 de novembro, está com inscrições gratuitas abertas ao público até a próxima terça-feira (11) no site oficial. O evento, de caráter autônomo, reunirá organizações e movimentos sociais para dar voz aos grupos que não participam das negociações oficiais, e será no campus básico da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém. As estruturas para o evento já começaram.

Segundo o reitor da UFPA, Gilmar Pereira, a expectativa é que o público se inscreva e fique engajado nas discussões importantes sobre a Amazônia que devem ocorrer durante a Cúpula, que tem como tema “Da Amazônia para o Mundo: Justiça Climática Já!”, um chamado internacional contra as falsas soluções e o racismo ambiental.

“Penso que a comunidade deve visitar a universidade e participar dos eventos, porque certamente teremos atividades muito importantes. A nossa comunidade acadêmica, com toda sua criatividade e experiência em desenvolvimento social, tem muito a contribuir para compreender essa dinâmica e, sobretudo, para valorizar nossos povos e a Amazônia”, disse.

O reitor também aproveitou para ressaltar a importância da região estar em alta nas discussões e nos holofotes do mundo. “Estou muito feliz com a oportunidade que temos de falar sobre a Amazônia e, principalmente, de vivê-la. Tenho defendido com unhas e dentes que as pessoas precisam entender que a Amazônia é essencial, mas isso não pode ficar apenas na teoria. As teorias são importantes, claro, mas é fundamental conhecer a Amazônia de perto, compreender seu cotidiano. Essa é a minha expectativa: que possamos nos apropriar dessas discussões de forma concreta e vivencial”, completou.

Programação

A Cúpula dos Povos contará com uma programação ampla e diversificada, com feiras, palestras, debates, negociações, oficinas e apresentações musicais a partir das 8h em todos os dias do evento. As crianças também terão um espaço próprio, a “Cúpula das Infâncias”, que ocorrerá diariamente, das 8h às 17h, com atividades voltadas especialmente para o público infantil.

O presidente da COP 30, embaixador André Corrêa do Lago, confirmou presença na Cúpula no dia 16, último dia do evento, e fará a leitura da Declaração dos Povos, que reunirá propostas construídas com base em seis eixos temáticos que abrangem temas como a transição justa, o combate ao racismo ambiental, a defesa das cidades e periferias vivas, a soberania alimentar e popular, o feminismo popular e a resistência das mulheres nos territórios.

Serviço

Cúpula dos Povos

Data: 12 a 16 de novembro

Hora: a partir das 8h

Local: Universidade Federal do Pará (campus básico) - R. Augusto Corrêa, 01 - Guamá

Inscrições gratuitas no site www.cupuladospovoscop30.org