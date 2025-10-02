Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Em Belém, ministro Márcio Macêdo reforça diálogo com sociedade civil organizada na preparação da COP

Ministro da Secretaria-Geral da Presidência foi recebido na Casa da Cúpula dos Povos e participou do Encontro das Catadoras e Catadores da Amazônia Legal

Agência Gov
fonte

Ministro Márcio Macêdo esteve em Belém para dialogar com movimentos sociais (Adriano Henrique Ascom | SGPR)

O ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República (SGPR), cumpriu, nesta quinta-feira, 2, extensa agenda em Belém (PA). Ele visitou a Casa da Cúpula dos Povos, para reforçar o diálogo do governo federal com movimentos sociais, povos indígenas e organizações da sociedade civil, com foco na preparação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá na capital paraense, em novembro. 

Márcio também participou do 5º Encontro das Catadoras e Catadores da Amazônia Legal (ECAL) e visitou as obras da Zona Verde, local que sediará a maioria das atividades da sociedade civil organizada durante a COP 30. O ministro participará ainda nesta quinta e ao longo da sexta-feira, 3, das atividades da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Belém. 

“Tenho clareza de que a participação social é fundamental, e tenho trabalhado para que cada movimento possa atuar de forma autônoma, respeitando seus espaços e fortalecendo a democracia, a soberania nacional e a defesa do nosso povo. É importante o protagonismo dos movimentos sociais na COP 30”, afirmou o ministro.

Para os movimentos sociais, o momento é simbólico e reforça a necessidade de conferir centralidade às vozes da Amazônia e da sociedade civil no processo de preparação da COP 30. “A voz da floresta precisa ser ouvida. Receber o ministro Márcio Macêdo na Casa da Cúpula sinaliza que o governo federal está comprometido em dialogar com a sociedade civil e garantir que os movimentos sociais tenham espaço no debate da COP 30”, destacou Maria Nayan Aviz, diretora de Movimentos Sociais da União Nacional dos Estudantes (UNE).

O diálogo foi ressaltado também por outras lideranças. “Esse diálogo fortalece a participação da sociedade civil e ajuda a construir pontes para que a COP 30 tenha, de fato, o rosto da Amazônia, do Brasil e a pluralidade necessária nesse debate”, afirmou Eduardo dos Sonhos Soares, secretário de Articulação da Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam Brasil).

Já para o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, a presença do ministro representa um compromisso direto com a sociedade civil. “A Cúpula dos Povos é um espaço onde a sociedade civil pauta suas reivindicações para o governo. A presença do ministro Márcio Macêdo reafirma que os movimentos sociais têm voz e vez no governo Lula”, declarou Júlia Martins, dirigente da Secretaria Nacional do MAM.

Outras agendas - Para o ministro, a participação no 5º Encontro das Catadoras e Catadores da Amazônia Legal (ECAL) foi importante para “um debate aprofundado com representantes dos nove estados que integram a região”. “A reunião foi um momento fundamental de escuta das reivindicações e para o fortalecimento das cooperativas, associações e grupos de catadores e catadoras de materiais recicláveis desta região do país”, disse.

O ministro Márcio Macêdo acompanhará o presidente na visita às obras integradas para a realização da COP 30. Eles visitarão as instalações da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una, no bairro Telégrafo. Em seguida, eles participam da Cerimônia de Anúncios de Investimentos em Drenagem e Inauguração do Parque Linear da Nova Doca.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Lula em Belém: confira a agenda do presidente nesta sexta-feira (3)]]

image ‘Brasil vai ter a energia mais limpa do planeta’, diz Lula em visita a Belém
Presidente visita a capital para inaugurações e vistorias em preparação a COP 30

image Lula no Marajó: veja todos os destaques da visita do presidente ao arquipélago nesta quinta (2)
Além de inaugurar obras educacionais, manifestou apoio à criação de uma universidade e à ampliação do fornecimento de energia elétrica na região

Já na sexta-feira, a comitiva do presidente visitará às obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União. Em seguida, irá ao Museu das Amazônias, ao Centro Gastronômico e ao Parque de Bioeconomia e Inovação do Parque do Futuro II. Também deve visitar o Parque da Cidade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

movimentos sociais

sociedade civil
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Moraes manda Instagram, TikTok, X e YouTube identificarem usuários que ameaçaram Dino

02.10.25 17h13

Avanços

Em Belém, ministro Márcio Macêdo reforça diálogo com sociedade civil organizada na preparação da COP

Ministro da Secretaria-Geral da Presidência foi recebido na Casa da Cúpula dos Povos e participou do Encontro das Catadoras e Catadores da Amazônia Legal

02.10.25 16h35

Lula em Belém

‘Brasil vai ter a energia mais limpa do planeta’, diz Lula em visita a Belém

Presidente visita a capital para inaugurações e vistorias em preparação a COP 30

02.10.25 16h13

AVANÇOS

Lula no Marajó: veja todos os destaques da visita do presidente ao arquipélago nesta quinta (2)

Além de inaugurar obras educacionais, manifestou apoio à criação de uma universidade e à ampliação do fornecimento de energia elétrica na região

02.10.25 15h32

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

decisão

Moraes veta participação de bispo em grupo de oração na casa de Bolsonaro

Robson Rodovalho integra o grupo de orações de Michelle Bolsonaro

25.09.25 21h48

POLÍTICA

Vereadora no Amazonas defende violência contra a mulher em discurso

Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha, declarou apoio a colega de Câmara e afirmou que “há mulheres que merecem apanhar”

30.09.25 11h49

liberação

Moraes autoriza Daniel Silveira a cumprir o resto da pena no regime semiaberto

A defesa do ex-deputado pediu a progressão de regime e a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi a favor

29.09.25 15h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda