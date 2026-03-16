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Política

MEI: Câmara vota urgência para atualização de limite de faturamento

O projeto de lei, identificado como PLP 108/2021, já obteve aprovação no Senado Federal

O Liberal com informações da AE

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta segunda-feira (16) que colocará em pauta na terça-feira (17) um requerimento de urgência para um projeto que visa atualizar o valor de enquadramento de empresas como Microempreendedor Individual (MEI).

O projeto de lei, identificado como PLP 108/2021, já obteve aprovação no Senado Federal. A proposta central busca a ampliação do limite de faturamento anual para o MEI, que atualmente está fixado em R$ 81 mil. O objetivo é permitir que um número maior de empreendedores se enquadre nesta categoria simplificada.

Impacto Fiscal e Debate na Câmara

Hugo Motta enfatizou a relevância da matéria. Segundo o parlamentar, a urgência será votada devido à sua importância, possibilitando um debate responsável. A preocupação reside no impacto fiscal que a alteração do limite do MEI pode gerar.

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Palavras-chave

MEI/VALOR/CÂMARA/VOTAÇÃO/URGÊNCIA
Política
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