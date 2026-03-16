Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

STF mantém limite de candidatos por partido nas eleições proporcionais

A decisão foi tomada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7017

Estadão Conteúdo
fonte

Eleições (Foto: Tarso Sarraf / AE / Arquivo O Liberal)

O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, por unanimidade, a constitucionalidade das regras que limitam o número de candidatos registrados por partidos nas eleições proporcionais. A decisão foi tomada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7017, em sessão virtual concluída em 24 de fevereiro.

A decisão mantém em vigor a regra do artigo 10 da Lei das Eleições (Lei 9.504/1997), alterada pela Lei 14.211/2021: cada partido pode registrar, no máximo, um candidato a mais do que o número de vagas em disputa em cada circunscrição.

Em um Estado com dez cadeiras na Câmara dos Deputados, por exemplo, a legenda pode inscrever até 11 candidatos. A mesma lógica vale para assembleias legislativas, a Câmara Legislativa do Distrito Federal e as câmaras municipais.

A lei aprovada pelo Congresso previa duas exceções. Nos Estados com até 18 deputados federais, os partidos poderiam registrar candidatos a deputado federal e estadual em número equivalente a até 150% das vagas, margem maior para acomodar a menor representação dessas unidades da federação.

Nos municípios com até 100 mil eleitores, a mesma proporção de 150% valeria para o registro de candidatos a vereador. O então presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou esses dispositivos em 2021, e o Congresso não derrubou o veto. Com a decisão do STF, os vetos permanecem válidos e a regra geral de 100% mais um se aplica a todas as circunscrições.

A ação foi proposta pelo Cidadania. O partido alegou inconstitucionalidade formal no processo legislativo que originou a Lei 14.211/2021. Segundo a legenda, a presidência do Senado Federal ajustou a redação do texto aprovado pelo Congresso antes de encaminhá-lo ao então presidente da República, o que teria viabilizado o veto às exceções previstas no projeto original.

O Cidadania sustentou que a mudança violou o devido processo legislativo e os princípios democrático e da legalidade.

O relator, ministro Kassio Nunes Marques, julgou a ação improcedente. Para ele, não houve alteração de conteúdo, mas apenas correção de erro de formatação.

A Lei Complementar 95/1998, que regula a técnica legislativa, determina que exceções à regra geral sejam previstas em parágrafos, e não em incisos, como constavam no projeto. O Senado adequou o texto a essa exigência sem modificar a substância da norma.

O ministro afastou, ainda, a tese de violação ao devido processo legislativo e aos princípios democrático e da separação dos Poderes.

Nunes Marques ressaltou que correções internas do Poder Legislativo não autorizam intervenção do STF, salvo em caso de violação direta à Constituição.

"A judicialização da política, nesse caso, seria uma tentativa de reverter no Tribunal uma derrota sofrida na arena democrática", afirmou o relator. Os demais ministros acompanharam o voto integralmente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/STF/LIMITE/CANDIDATOS/PARTIDO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

AGENDA

Ministério das Cidades visita obras e participa de inauguração e assinatura de atos no oeste do Pará

Jader Filho cumpre agenda em Santarém, Alter do Chão e Belterra nesta terça-feira (17)

16.03.26 17h21

regras

STF mantém limite de candidatos por partido nas eleições proporcionais

A decisão foi tomada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7017

16.03.26 16h53

ataques

Gleisi processa Flávio Bolsonaro por vídeo em que é associada a organizações criminosas

A defesa de Gleisi diz que Flávio faz uso "nefasto do abuso" do direito de expressão e inviolabilidade parlamentar "com o intuito de aniquilar a reputação de adversários políticos

16.03.26 16h53

documento

OAB-SP envia ao STF proposta de código de ética digital

O código traz diretrizes para a postura dos ministros no ambiente digital, como a proibição de que comentem processos e divulguem informações internas

16.03.26 16h42

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

transferência

Delegado da PF que indiciou Bolsonaro é nomeado como assessor no gabinete de Moraes no STF

Shor foi responsável pela investigação da tentativa de golpe de Estado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados

10.03.26 12h42

INVESTIGAÇÃO

Caso Daniel Santos: PGJ rebate defesa do prefeito de Ananindeua no STF

Alexandre Tourinho diz que investigação é anterior a força-tarefa estadual e classifica citação de deputada federal Alessandra Haber como manobra para atrasar processo

09.03.26 18h59

NOVAMENTE INVESTIGADO

STF autoriza retomada de investigações envolvendo prefeito de Ananindeua

Ministro do Supremo Tribunal Federal entende que investigações são anteriores à criação da força-tarefa questionada e autoriza retomada das apurações

13.03.26 18h01

POLÍTICA

Gleisi e Boulos divulgam vídeo que associa Flávio Bolsonaro a organizações criminosas do Rio

O vídeo descreve supostas conexões do senador com o que chama de "submundo do crime do Rio de Janeiro"

13.03.26 9h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda