Ministério das Cidades visita obras e participa de inauguração e assinatura de atos no oeste do Pará

Obras de moradia e projetos de abastecimento de água estão no centro da agenda que o ministro das Cidades, Jader Filho, cumpre nesta terça-feira (17) no oeste do Pará, com compromissos previstos em Santarém, no distrito de Alter do Chão, e em Belterra.

A agenda começa pela manhã em Santarém, onde o ministro visita as obras dos residenciais Moaçara I e II, no bairro Aeroporto Velho. Os empreendimentos reúnem 1.408 unidades habitacionais e já têm previsão de entrega.

Ainda no município, Jader Filho também deve passar pelas obras dos residenciais São José Operário I e II, que somam 192 moradias.

Durante a passagem pela cidade, o ministro também deve atender a imprensa no Residencial Moaçara.

À tarde, a agenda segue para Alter do Chão. No distrito, está prevista a assinatura para implantação do sistema de abastecimento de água da região. O ato deve ocorrer na Rua Seis de Março, ao lado da Praça do Sairé.

O último compromisso do dia será em Belterra. No município, o ministro participa da inauguração de um microssistema de abastecimento de água no bairro São Cristóvão e da assinatura para início das obras do sistema de abastecimento de água rural.

Ainda em Belterra, Jader Filho também deve visitar as obras dos residenciais Bela Terra III e IV.