Lula no Marajó: veja todos os destaques da visita do presidente ao arquipélago nesta quinta (2)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve nesta quinta-feira (2) no arquipélago do Marajó para uma agenda marcada por inaugurações, anúncios e compromissos voltados ao desenvolvimento da região. Em Breves, o chefe do Executivo inaugurou a creche Prof. Afonso Brito da Cruz e autorizou a retomada de diversas obras de educação paralisadas desde 2011. No mesmo ato, anunciou avanços em projetos de saúde, reafirmou apoio à criação da Universidade Federal do Marajó e pediu levantamento das cidades ainda sem energia elétrica na região.

A visita contou com a presença de diversas autoridades, entra elas o governador do Pará, Helder Barbalho; a vice-governadora Hana Ghassan; a primeira-dama Janja Lula; o prefeito de Breves, Xarão Leão; o ministro da Educação, Camilo Santana; o ministro da Casa Civil, Rui Costa; o ministro das Cidades, Jader Filho; o ministro do Turismo, Celso Sabino; parlamentares e prefeitos da região. O evento também coincidiu com o aniversário do prefeito Xarão Leão, que recebeu homenagens durante a agenda.

Obras estruturantes para a educação e a saúde

O primeiro compromisso do presidente foi a inauguração da creche Afonso Brito, em Breves, cuja obra iniciou em 2011, mas foi paralisada até ser retomada na atual gestão. O investimento de R$ 126,9 milhões, dentro do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), reforça a infraestrutura da educação infantil na região.

Em seguida, Lula acompanhou a entrega de duas novas unidades de ensino — a escola São Sebastião Rio Limão do Japichaua, na zona rural de Breves, e a escola Francisco Chagas da Costa, em Melgaço — além da assinatura de ordens de serviço para retomada de sete obras educacionais na região, totalizando mais de R$ 3 milhões em investimentos. Entre as obras estão escolas, creches e uma quadra poliesportiva coberta com vestiário.

O governador Helder Barbalho destacou que essas obras representam mais do que ensino: são um caminho para garantir proteção às crianças e dignidade às famílias. Ele anunciou ainda que até o final deste ano será entregue o Hospital Materno Infantil de Breves, fruto de convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura, com investimento de R$ 19,5 milhões. A unidade contará com 30 leitos, UTI neonatal, quatro salas cirúrgicas e estrutura voltada ao atendimento humanizado.

Ele também reforçou que está sendo construída uma Policlínica com 34 especialidades médicas em Breves, com investimento de R$ 26 milhões para ampliar o atendimento especializado e reduzir deslocamentos da população para outros municípios.

Helder aproveitou o momento para criticar gestões anteriores pela falta de investimento na região. “O governo passado não construiu uma escola ou um hospital. Foram para o mundo dizer que o Marajó só tem explorador de criança. Aqui tem trabalhadores que lutam pelo futuro das crianças. Hoje, no seu governo, presidente Lula, é entregue mais dignidade ao povo do Marajó”.

Lula destaca energia elétrica e universidade para o Marajó

Em discurso, o presidente Lula reforçou seu compromisso com a melhoria da infraestrutura no arquipélago e pediu aos prefeitos um levantamento dos municípios que ainda não contam com energia elétrica: “Eu quero colocar luz em todas as casas”, afirmou.

O presidente também tratou de um pleito considerado estratégico pelo prefeito de Breves, Xarão Leão: a criação da Universidade Federal do Marajó. Lula declarou que, caso haja consenso técnico, o projeto será implementado:

“Se eu soubesse que vocês tinham projeto, essa coisa teria andado mais rápido. Se o projeto é feito, apresentado e entra no corredor da burocracia, às vezes termina o mandato de um deputado e o projeto não é aprovado. Companheiro Camilo, se você, como ministro da Educação, conversando com o Helder, chegar à conclusão de que precisamos fazer a universidade do Marajó, nós vamos fazer”.

O prefeito Xarão destacou que o Marajó já conta com dois projetos de lei tramitando no Congresso que propõem a criação da universidade e defendeu também a implantação da Área de Livre Comércio do Marajó, proposta pela deputada federal Elcione Barbalho. Ele afirmou que a medida poderia fortalecer a economia local e dar mais competitividade ao principal produto da região, o açaí.

Compromisso com a educação e crítica à paralisação de obras

O ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou o legado de Lula no setor, destacando: “Lula foi quem mais fez universidades federais no país. Novas creches, novos transportes escolares, merenda escolar, redário, programas de alfabetização e escola integral… Precisou o Lula voltar para retomar a esperança na ilha do Marajó”.

Lula também criticou duramente a paralisação de obras por gestões anteriores. “Eu acho que muitos administradores públicos deveriam ser presos por irresponsabilidade. Porque quando você deixa uma obra paralisada porque foi um adversário que começou a fazer a obra, você não está tendo nenhum respeito pelo povo da sua cidade. A obra não é para o prefeito, é para o povo brasileiro”.