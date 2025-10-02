No Pará, Lula critica obras paralisadas por governos anteriores: 'deveriam ser presos'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, na manhã desta quinta-feira (2/10), em Breves (PA), da cerimônia de inauguração e anúncio de investimentos no arquipélago do Marajó. Durante o evento, o petista criticou a demora para a entrega de muitos empreendimentos na região em razão, segundo ele, da paralisação de obras por gestões anteriores.

"Quanto mais a gente vive, mais a gente aprende que tem coisa que a gente ainda não sabia. Hoje, a minha vida ao Marajó é uma aula de história, uma aula de política e uma aula de administração pública. Não é possível o que ouvi aqui. As obras começadas em 2014, em 2012, obras que o Ministério da Educação tinha colocado recurso e essas obras estão sendo inauguradas 15 anos depois", declarou.

"Eu acho que muitos administradores públicos deveriam ser presos por irresponsabilidade. Porque quando você deixa uma obra paralisada porque foi um adversário que começou a fazer a obra, você não está tendo nenhum respeito pelo povo da sua cidade. A obra não é para o prefeito. A obra é para as mulheres, para as crianças, para os homens, para os adolescentes e para os adultos. Ou seja, é para o povo brasileiro", completou o presidente Lula.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o governador Helder Barbalho, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o ministro das Cidades, Jader Filho.

No Marajó, a agenda do presidente incluiu a entrega simultânea de duas unidades de ensino em Breves e uma em Melgaço. Ele também reuniu prefeitos e gestores para marcar as mais de 40 obras da educação já concluídas na região, com um investimento de R$ 34,7 milhões do Novo PAC.

Segundo informações divulgadas pelo Governo Federal, o esforço no Marajó reflete os efeitos do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, que busca concluir empreendimentos paralisados e garantir infraestrutura adequada para a aprendizagem. Em todo o país, houve a manifestação de interesse para a retomada de 3.784 obras. Desse total, 2.544 estão aprovadas e 507 concluídas, com benefício a milhares de estudantes com creches, escolas, quadras e outros espaços educacionais.