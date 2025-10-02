Prefeito de Breves pede universidade e área de livre comércio no Marajó durante visita de Lula

Durante a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no arquipélago do Marajó, nesta quinta-feira (2), o prefeito de Breves, Xarão Leão, destacou o apoio da região ao governo e apresentou dois pedidos considerados estratégicos para o desenvolvimento local: a criação da Universidade Federal do Marajó e a implantação da Área de Livre Comércio do Marajó.

“O Marajó ama o Lula e vai continuar com Lula. Estamos juntos nessa caminhada para a educação na ilha”, afirmou o gestor após a inauguração da creche Prof. Afonso Brito, em Breves, obra que ficou paralisada por anos e foi retomada pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Xarão ressaltou a importância de ampliar as oportunidades de formação superior para os jovens marajoaras. Segundo ele, já tramitam no Congresso dois projetos de lei que propõem a criação da universidade federal específica para a região.

Outro pleito foi a criação da área de livre comércio, proposta em projeto de lei apresentado pela deputada federal Elcione Barbalho (MDB-PA). A medida, argumenta o prefeito, poderia fortalecer a economia marajoara, garantindo incentivos fiscais semelhantes aos concedidos ao Amapá.

“Precisamos verticalizar nossa produção de matérias-primas, principalmente o açaí, que é o nosso principal produto. Hoje enfrentamos uma concorrência desigual, porque o Amapá já conta com benefícios fiscais do governo federal”, disse Xarão.

A declaração foi feita durante o ato de inauguração e entrega de obras educacionais no município, que contou com a presença do presidente Lula e do ministro da Educação, Camilo Santana. A agenda do governo federal no Marajó faz parte do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, programa que busca concluir empreendimentos paralisados e ampliar a infraestrutura de ensino em todo o país.

Após os compromissos no Marajó, Lula segue para Belém, onde cumpre agendas relacionadas às obras de preparação da cidade para sediar a COP 30, em novembro.