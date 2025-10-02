Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Prefeito de Breves pede universidade e área de livre comércio no Marajó durante visita de Lula

Pedidos foram feitos durante a agenda do presidente no arquipélago do Marajó, nesta quinta-feira (2)

O Liberal

Durante a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no arquipélago do Marajó, nesta quinta-feira (2), o prefeito de Breves, Xarão Leão, destacou o apoio da região ao governo e apresentou dois pedidos considerados estratégicos para o desenvolvimento local: a criação da Universidade Federal do Marajó e a implantação da Área de Livre Comércio do Marajó.

“O Marajó ama o Lula e vai continuar com Lula. Estamos juntos nessa caminhada para a educação na ilha”, afirmou o gestor após a inauguração da creche Prof. Afonso Brito, em Breves, obra que ficou paralisada por anos e foi retomada pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Xarão ressaltou a importância de ampliar as oportunidades de formação superior para os jovens marajoaras. Segundo ele, já tramitam no Congresso dois projetos de lei que propõem a criação da universidade federal específica para a região.

Outro pleito foi a criação da área de livre comércio, proposta em projeto de lei apresentado pela deputada federal Elcione Barbalho (MDB-PA). A medida, argumenta o prefeito, poderia fortalecer a economia marajoara, garantindo incentivos fiscais semelhantes aos concedidos ao Amapá.

“Precisamos verticalizar nossa produção de matérias-primas, principalmente o açaí, que é o nosso principal produto. Hoje enfrentamos uma concorrência desigual, porque o Amapá já conta com benefícios fiscais do governo federal”, disse Xarão.

A declaração foi feita durante o ato de inauguração e entrega de obras educacionais no município, que contou com a presença do presidente Lula e do ministro da Educação, Camilo Santana. A agenda do governo federal no Marajó faz parte do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, programa que busca concluir empreendimentos paralisados e ampliar a infraestrutura de ensino em todo o país.

Após os compromissos no Marajó, Lula segue para Belém, onde cumpre agendas relacionadas às obras de preparação da cidade para sediar a COP 30, em novembro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

hospedagem

No Pará, Lula afirma sobre a COP 30: ‘Não vou para hotel, vou dormir num barco’

Durante agenda no Marajó, o presidente Lula falou sobre a realização do evento em Belém, em novembro

02.10.25 14h58

ENERGIA ELÉTRICA

Durante visita a Breves, Lula promete levar energia elétrica a todas as casas do Marajó

Presidente reforçou compromissos com a região nesta quinta-feira (2)

02.10.25 14h51

expectativa

'Se preparem para lutar porque vamos derrotar vocês outra vez', diz Lula sobre Eleições 2026

Nesta quinta, Lula inaugurou uma creche em Breves (PA) cuja obra, segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom)

02.10.25 14h48

HOSPITAL NO MARAJÓ

Helder anuncia que Hospital Materno Infantil em Breves estará pronto até o fim do ano

Durante visita de Lula ao Marajó, ele critica falta de investimentos do governo anterior: 'Foram para o mundo dizer que o Marajó só tem explorador de criança'

02.10.25 14h39

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

decisão

Moraes veta participação de bispo em grupo de oração na casa de Bolsonaro

Robson Rodovalho integra o grupo de orações de Michelle Bolsonaro

25.09.25 21h48

POLÍTICA

Vereadora no Amazonas defende violência contra a mulher em discurso

Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha, declarou apoio a colega de Câmara e afirmou que “há mulheres que merecem apanhar”

30.09.25 11h49

liberação

Moraes autoriza Daniel Silveira a cumprir o resto da pena no regime semiaberto

A defesa do ex-deputado pediu a progressão de regime e a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi a favor

29.09.25 15h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda