No Pará, Lula afirma sobre a COP 30: ‘Não vou para hotel, vou dormir num barco’

Durante agenda no Marajó, o presidente Lula falou sobre a realização do evento em Belém, em novembro

O Liberal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou, nesta quinta-feira (2/10), que pode se hospedar em um navio-hotel durante a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro deste ano. "Falei para a Janja: não vou para hotel, vou dormir num barco", disse. A declaração foi dada durante cerimônia em Breves, no Marajó, para inauguração e anúncio de obras no arquipélago. "Enquanto os gringos estiverem dormindo, eu vou estar pescando. Quem sabe eu consiga pegar um filhote. Quem sabe eu consiga pegar um pirarucu", brincou o presidente.

Em seu discurso, o petista reafirmou que o evento em Belém "não é a COP do luxo, é a COP da verdade", e voltou a cobrar os países ricos a ampliarem a participação nas metas de financiamento climático. "Nós queremos saber se os presidentes do mundo estão preocupados com a questão climática. Eu quero saber se o presidente (Donald) Trump (dos EUA), se o presidente Xi Jinping (China), se o presidente (Emmanuel) Macron (França), estão preocupados em resolver os nossos problemas da situação climática. Porque, para que a gente mantenha a nossa floresta em pé, é preciso que eles, que poluem o mundo há muito mais tempo do que nós, resolvam pagar para que a gente possa dar qualidade de vida para o povo que mora na Amazônia", disse.

Ao lado do governador do Pará, Helder Barbalho, do ministro das Cidades, Jader Filho, e de outras autoridades, Lula demonstrou novamente estar confiante com a realização do evento internacional em Belém. "Já fizemos o melhor G20 da história do G20, o melhor Brics da história do Brics, e vamos fazer a melhor COP da história da COP. Com todos os problemas que a gente tem, até com o carapanã picando o gringo, não tem problema. Eles têm que saber como a gente vive", declarou.

