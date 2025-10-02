Durante visita a Breves, Lula promete levar energia elétrica a todas as casas do Marajó

Durante visita ao arquipélago do Marajó nesta quinta-feira (2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez dois anúncios que reforçam compromissos com o desenvolvimento da região. Ele pediu aos prefeitos um levantamento das cidades que ainda não têm energia elétrica, afirmando: “Eu quero colocar luz em todas as casas”. Além disso, Lula sinalizou avanço na demanda apresentada pelo prefeito de Breves, Xarão Leão, sobre a criação da Universidade Federal do Marajó. O presidente declarou que, caso haja consenso técnico, o projeto será implementado.

“Se eu soubesse que vocês tinham projeto, essa coisa teria andado mais rápido. Se o projeto é feito, apresentado e entra no corredor da burocracia, às vezes termina o mandato de um deputado e o projeto não é aprovado. Companheiro Camilo, se você, como ministro da Educação, conversando com o Helder, chegar à conclusão de que precisamos fazer a universidade do Marajó, nós vamos fazer”, disse.

A reivindicação da universidade foi destacada pelo prefeito Xarão Leão como uma prioridade para ampliar oportunidades de ensino superior no arquipélago. Segundo ele, já existem dois projetos de lei tramitando no Congresso que preveem a criação da instituição.

A declaração foi feita durante agenda em Breves, que também contou com inaugurações e anúncios de investimentos em educação e infraestrutura na região.