PF prende Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, por ordem de Moraes

Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta-feira (2) em sua residência, localizada em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A ordem judicial partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Martins estava em prisão domiciliar desde 27 de dezembro.

Conforme o STF, a detenção ocorreu devido ao descumprimento de medidas da prisão domiciliar. Condenado a 21 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, ele proibido de utilizar redes sociais.

Segundo o processo contra o ex-assessor de Bolsonaro, no dia 29 de dezembro, o réu condenado teria utilizado a rede social Linkedin para a busca de perfis de terceiros. O ministro Alexandre de Moraes havia solicitado, no início dessa semana, que a defesa de Filipe Martins se manifestasse sobre o caso.