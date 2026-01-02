Capa Jornal Amazônia
PF prende Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, por ordem de Moraes

Ele estava em prisão domiciliar desde o dia 27 de dezembro

O Liberal
fonte

Filipe Martins teria utilizado a rede social Linkedin para a busca de perfis de terceiros (Reprodução / Twitter)

Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta-feira (2) em sua residência, localizada em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A ordem judicial partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Martins estava em prisão domiciliar desde 27 de dezembro.

Veja mais

image Moraes dá prazo de 24h para Filipe Martins explicar possível descumprimento de cautelar
Filipe Martins integra o chamado "núcleo 2" da trama golpista, acusado de atuar na operacionalização da tentativa de ruptura institucional.

image Quem é Filipe Martins, que teve prisão domiciliar decretada após tentativa de fuga de Silvinei
Martins é réu do chamado "núcleo 2", acusado de "operacionalizar" tentativa de golpe

Conforme o STF, a detenção ocorreu devido ao descumprimento de medidas da prisão domiciliar. Condenado a 21 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, ele proibido de utilizar redes sociais.

Segundo o processo contra o ex-assessor de Bolsonaro, no dia 29 de dezembro, o réu condenado teria utilizado a rede social Linkedin para a busca de perfis de terceiros. O ministro Alexandre de Moraes havia solicitado, no início dessa semana, que a defesa de Filipe Martins se manifestasse sobre o caso. 

Política
