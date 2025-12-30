Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Moraes dá prazo de 24h para Filipe Martins explicar possível descumprimento de cautelar

Filipe Martins integra o chamado "núcleo 2" da trama golpista, acusado de atuar na operacionalização da tentativa de ruptura institucional.

Estadão Conteúdo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que a defesa de Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), esclareça em até 24 horas uma possível violação das medidas cautelares impostas no âmbito da ação penal sobre a tentativa de golpe.

Segundo o despacho, juntou-se aos autos a informação de que Martins teria utilizado o LinkedIn no domingo, 29, para buscar perfis de terceiros, descumprindo a proibição de acesso a redes sociais determinada por Moraes.

Em 27 de dezembro, Moraes determinou a prisão domiciliar de Martins e de outros nove condenados pela trama golpista, com a imposição de medidas cautelares, entre elas a proibição de acesso a redes sociais. A decisão se deu para evitar o risco de novas tentativas de fuga, como feito pelo deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) e por Silvinei Vasques, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro.

Filipe Martins integra o chamado "núcleo 2" da trama golpista, acusado de atuar na operacionalização da tentativa de ruptura institucional. Em 16 de dezembro, ele foi condenado pelo Supremo a 21 anos e seis meses de prisão por cinco crimes.

Natural de Sorocaba (SP), Martins tem 38 anos. Em seu perfil profissional, afirma ser formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e ter cursado Diplomacia e Defesa na Escola Superior de Guerra. Ele assumiu o cargo de assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência em 2019, no início do governo Bolsonaro, após atuar com o então chanceler Ernesto Araújo durante o período de transição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TRAMA GOLPISTA/STF/FILIPE MARTINS/CAUTELAR/DESCUMPRIMENTO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

decisão

Moraes nega novo pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa de Bolsonaro

Decisão foi publicada nesta quinta-feira (1º)

01.01.26 10h23

POLÍTICA

Defesa de Bolsonaro faz novo pedido de prisão domiciliar ao STF

O advogado destacou o 'agravamento' do quadro de saúde do ex-presidente, que está internado desde o dia 24 de dezembro

01.01.26 9h24

'VALE CHAMPANHE'

Servidores do Senado recebem 'extra' de até R$ 300 mil para festas de fim de ano

Beneficiando 800 servidores da casa, o 'vale champanhe' custou R$ 46 milhões

31.12.25 17h43

INTERNAÇÃO

Internado, Bolsonaro pede remédio antidepressivo antes do Ano-Novo

Equipe médica do ex-presidente informou que tratamento foi iniciado e que alta está prevista para esta quinta-feira (1º/1)

31.12.25 16h41

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

agressões

Carla Zambelli foi agredida por detentas mais de uma vez em prisão na Itália, diz senador

A rotina de agressões veio à tona primeiro por meio de Magno Malta

26.12.25 16h18

recuperação

Carlos Bolsonaro lista doenças do pai após Moraes recusar prisão domiciliar

O ex-vereador também citou a existência de problemas de saúde os quais Bolsonaro está sendo tratado desde a quarta-feira, 24

26.12.25 16h02

Política

Feriados e pontos facultativos para 2026 no Pará; veja a lista completa

Governo do Pará divulga decreto com os feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos para 2026

22.12.25 18h31

POLÍTICA

Otto Alencar Filho renuncia ao mandato de deputado federal e Câmara convoca Charles Fernandes

Deputado tomou posse no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA)

27.12.25 7h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda