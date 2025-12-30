Moraes dá prazo de 24h para Filipe Martins explicar possível descumprimento de cautelar

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que a defesa de Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), esclareça em até 24 horas uma possível violação das medidas cautelares impostas no âmbito da ação penal sobre a tentativa de golpe.

Segundo o despacho, juntou-se aos autos a informação de que Martins teria utilizado o LinkedIn no domingo, 29, para buscar perfis de terceiros, descumprindo a proibição de acesso a redes sociais determinada por Moraes.

Em 27 de dezembro, Moraes determinou a prisão domiciliar de Martins e de outros nove condenados pela trama golpista, com a imposição de medidas cautelares, entre elas a proibição de acesso a redes sociais. A decisão se deu para evitar o risco de novas tentativas de fuga, como feito pelo deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) e por Silvinei Vasques, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro.

Filipe Martins integra o chamado "núcleo 2" da trama golpista, acusado de atuar na operacionalização da tentativa de ruptura institucional. Em 16 de dezembro, ele foi condenado pelo Supremo a 21 anos e seis meses de prisão por cinco crimes.

Natural de Sorocaba (SP), Martins tem 38 anos. Em seu perfil profissional, afirma ser formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e ter cursado Diplomacia e Defesa na Escola Superior de Guerra. Ele assumiu o cargo de assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência em 2019, no início do governo Bolsonaro, após atuar com o então chanceler Ernesto Araújo durante o período de transição.