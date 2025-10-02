Capa Jornal Amazônia
Ao lado de Helder, Jader Filho e Camilo Santana, Lula inaugura creche em Breves, no Marajó

Presidente cumpre agenda no Pará nesta quinta e sexta-feira

O Liberal
fonte

Lula durante a inauguração da creche Prof. Afonso Brito da Cruz, no Pará (Reprodução / Instagram Helder Barbalho)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inaugurou, no final da manhã desta quinta-feira (2/10), a creche Prof. Afonso Brito da Cruz, em Breves, no Marajó. A cerimônia de inauguração contou com a presença de diversas autoridades, entra elas o ministro das Cidades, Jader Filho, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o governador do Pará, Helder Barbalho. A primeira-dama Janja também acompanha a comitiva do presidente no Pará. 

Conforme informações divulgadas pelo Governo Federal, a obra para construção da creche teve início em 2011 e foi paralisada nos últimos anos, junto a outras mais de 100 na região. Com um investimento de R$ 126,9 milhões do Novo PAC, as obras foram retomadas na atual gestão.

No Marajó, o presidente também participa da inauguração de duas unidades de ensino fundamental: a escola São Sebastião Rio Limão do Japichaua, na zona rural de Breves, e a escola Francisco Chagas da Costa, em Melgaço.

