Ao lado de Helder, Jader Filho e Camilo Santana, Lula inaugura creche em Breves, no Marajó

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inaugurou, no final da manhã desta quinta-feira (2/10), a creche Prof. Afonso Brito da Cruz, em Breves, no Marajó. A cerimônia de inauguração contou com a presença de diversas autoridades, entra elas o ministro das Cidades, Jader Filho, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o governador do Pará, Helder Barbalho. A primeira-dama Janja também acompanha a comitiva do presidente no Pará.

Conforme informações divulgadas pelo Governo Federal, a obra para construção da creche teve início em 2011 e foi paralisada nos últimos anos, junto a outras mais de 100 na região. Com um investimento de R$ 126,9 milhões do Novo PAC, as obras foram retomadas na atual gestão.

No Marajó, o presidente também participa da inauguração de duas unidades de ensino fundamental: a escola São Sebastião Rio Limão do Japichaua, na zona rural de Breves, e a escola Francisco Chagas da Costa, em Melgaço.