Lula chega ao Pará nesta semana para compromissos em Belém e no Marajó

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda no Pará nesta semana, com compromissos em Belém e no arquipélago do Marajó. A expectativa é que a comitiva presidencial desembarque em Belém na quarta-feira (1º/10), mas a agenda oficial ainda não foi divulgada pelo Planalto. A assessoria da Presidência informou apenas que ele tem agenda no Pará na quinta (2/10) e sexta-feira (3/10).

Conforme apurado pelo Grupo Liberal, na quinta-feira (2), Lula deve visitar o município de Breves, no Marajó, acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana.

Inaugurações da COP 30 em Belém

Após a agenda no Marajó, o presidente retorna para Belém, onde participa de inaugurações e visitas ligadas à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

Na sexta-feira (3), estão previstas a inauguração do Museu das Amazônias, no galpão 4A do Porto Futuro II, e a entrega da Nova Doca.