'A COP 30 vai ser a COP da verdade', diz Lula durante discurso na Assembleia Geral da ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou nesta terça-feira, 23, na 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, destacando a importância da próxima 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, no mês de novembro.

“Esta será a COP da verdade. Será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta. Sem ter o quadro completo das contribuições nacionalmente determinadas, as chamadas NDCs, caminharemos de olhos vendados para um verdadeiro abismo”, afirmou.

O presidente ressaltou o compromisso do Brasil: “O Brasil se comprometeu a reduzir entre 59% e 67% suas emissões, abrangendo todos os gases de efeito estufa em todos os setores da economia”. Ele também destacou os desafios enfrentados pelos países em desenvolvimento: “Nações em desenvolvimento enfrentam a mudança climática de forma mais intensa, e é nosso dever apoiá-las com recursos e tecnologia”.

Lula concluiu reforçando a importância da transparência e do compromisso global: “A COP 30 precisa ser uma conferência de resultados. Precisamos que cada país mostre não apenas intenções, mas ações concretas. O planeta não pode esperar”.

O discurso do presidente faz parte da agenda da Assembleia Geral, que reúne líderes mundiais para debater temas globais como mudanças climáticas, segurança alimentar, conflitos internacionais e direitos humanos.