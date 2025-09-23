Capa Jornal Amazônia
'A COP 30 vai ser a COP da verdade', diz Lula durante discurso na Assembleia Geral da ONU

Líder brasileiro afirma que a conferência em Belém será decisiva para avaliar a seriedade dos compromissos globais com o clima

Gabi Gutierrez
fonte

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursa durante a Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), na sede das Nações Unidas, nesta terça, 23, na cidade de Nova Iorque (Foto de Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou nesta terça-feira, 23, na 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, destacando a importância da próxima 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, no mês de novembro.

“Esta será a COP da verdade. Será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta. Sem ter o quadro completo das contribuições nacionalmente determinadas, as chamadas NDCs, caminharemos de olhos vendados para um verdadeiro abismo”, afirmou.

VEJA MAIS:

image Líderes mundiais discursam na Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque
A reunião acontece no momento em que a comunidade internacional se prepara para a COP 30, que será realizada em Belém, em novembo 2025


image António Guterres: 'nenhum governo pode interromper o avanço de energia limpa por interesse pessoal'
Presidente da ONU fez a declarção durante abertura da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas


image Por que o Brasil é sempre o primeiro país a falar na assembleia da ONU? Entenda a razão
Tradição diplomática histórica coloca o Brasil como o primeiro a discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas todos os anos. Veja os motivos e entenda o contexto

O presidente ressaltou o compromisso do Brasil: “O Brasil se comprometeu a reduzir entre 59% e 67% suas emissões, abrangendo todos os gases de efeito estufa em todos os setores da economia”. Ele também destacou os desafios enfrentados pelos países em desenvolvimento: “Nações em desenvolvimento enfrentam a mudança climática de forma mais intensa, e é nosso dever apoiá-las com recursos e tecnologia”.

Lula concluiu reforçando a importância da transparência e do compromisso global: “A COP 30 precisa ser uma conferência de resultados. Precisamos que cada país mostre não apenas intenções, mas ações concretas. O planeta não pode esperar”.

O discurso do presidente faz parte da agenda da Assembleia Geral, que reúne líderes mundiais para debater temas globais como mudanças climáticas, segurança alimentar, conflitos internacionais e direitos humanos.

Palavras-chave

presidente lula
Mundo
