Líderes mundiais discursam na Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque

Nesta terça-feira, 23, a Assembleia Geral das Nações Unidas se reúne em Nova Iorque com a presença de líderes de diversos países. Entre os oradores do dia estão o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Acompanhe ao vivo:

O encontro anual da Assembleia Geral reúne chefes de Estado e representantes diplomáticos para discutir temas globais, como mudanças climáticas, conflitos internacionais, desenvolvimento econômico e direitos humanos. Durante os discursos, os líderes costumam apresentar as prioridades de seus governos e propor soluções para os desafios globais.

Além de Lula e Trump, a agenda da reunião inclui debates sobre cooperação internacional, segurança alimentar, crise climática e medidas para reduzir desigualdades. O evento também serve como palco para acordos bilaterais e negociações diplomáticas entre os países participantes.

A reunião acontece no momento em que a comunidade internacional se prepara para a COP 30, que será realizada em Belém, em 2025, e outros encontros multilaterais voltados a questões ambientais e humanitárias.