Por que o Brasil é sempre o primeiro país a falar na assembleia da ONU? Entenda a razão

Tradição diplomática histórica coloca o Brasil como o primeiro a discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas todos os anos. Veja os motivos e entenda o contexto

Gabrielle Borges
fonte

A razão pela qual o Brasil é sempre o primeiro país a discursar na Assembleia Geral da ONU está enraizada em décadas de tradição diplomática e protagonismo internacional (Freepik)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa hoje na abertura da Assembleia Geral na Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, a partir das 10h. Todos os anos, quando a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) é realizada em Nova York, um ponto chama a atenção: o Brasil é sempre o primeiro país a discursar na abertura do evento. Mas por que isso acontece?

O OLiberal.com explica por que o Brasil é o primeiro país a falar na ONU, quais são os fundamentos dessa tradição e como isso reforça o papel histórico da diplomacia brasileira no cenário internacional.

O que é a Assembleia Geral da ONU?

A Assembleia Geral da ONU é um dos principais órgãos das Nações Unidas e reúne os 193 Estados-membros da organização para debater temas globais, como paz, segurança, desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, direitos humanos e crises internacionais.

O evento acontece anualmente, geralmente em setembro, e é marcado por uma semana de discursos de chefes de Estado e de Governo no plenário da sede da ONU, em Nova York. Esse período é conhecido como o "debate geral".

Por que o Brasil fala primeiro na Assembleia da ONU?

Diferente do que muitos pensam, não existe uma regra oficial escrita que determine que o Brasil deve abrir os discursos da Assembleia Geral da ONU. A escolha é baseada em uma tradição diplomática consolidada desde 1947, ainda nos primeiros anos de funcionamento da ONU.

Naquela época, poucos países se mostravam dispostos a abrir os discursos do evento. O Brasil, conhecido por sua postura diplomática, conciliadora e ativa na fundação da ONU, se voluntariou para iniciar o debate geral. A iniciativa foi bem recebida e o país passou a desempenhar esse papel todos os anos desde então.

Assim, o Brasil se tornou o primeiro país a falar no debate geral da ONU por costume, e essa prática foi mantida como uma forma de reconhecimento à contribuição brasileira na arena multilateral.

Como funciona a ordem dos discursos na ONU?

A ordem dos discursos na Assembleia Geral da ONU segue uma sequência tradicional, e não necessariamente baseada na importância política ou econômica dos países. Após o Brasil, os Estados Unidos, país-sede da ONU, sempre discursa em segundo lugar.

A partir daí, a ordem dos discursos segue critérios como:

  • Nível de representação do país (presidente, primeiro-ministro, chanceler, etc.);
  • Preferências expressas pelos Estados-membros;
  • Disponibilidade e logística dos líderes presentes.

Ou seja, a sequência é definida com base em critérios organizacionais e acordos prévios entre os países e a Secretaria-Geral da ONU.

O que foi dito no primeiro discurso do Brasil na ONU?

Em 1947, o então ministro das Relações Exteriores do Brasil, Oswaldo Aranha, foi quem inaugurou essa tradição. Aranha teve um papel destacado nas Nações Unidas, inclusive presidindo a Assembleia Geral naquele ano e sendo figura-chave no processo de criação do Estado de Israel.

Desde então, o nome de Aranha é lembrado como um símbolo da influência diplomática brasileira no nascimento da ONU e na consolidação da prática de o Brasil abrir os debates anuais.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

