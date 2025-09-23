Discurso de Lula na ONU: veja onde assistir e que horas está marcado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abre o debate geral da 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nesta terça-feira (23). Lula vai manter a tradição do Brasil abrir o debate da ONU e, em seguida, a fala será de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos e país anfitrião do evento.

As expectativas são de que Lula e Trump possam se cruzar nos corredores da sede das Nações Unidas e de que cada um acompanhe o discurso do outro. Esta é a primeira viagem do presidente brasileiro ao solo estadunidense desde a posse de Trump, em janeiro. Encontro ocorre em meio relação bilateral delicada entre os países.

VEJA MAIS





Brasil e Estados Unidos vivem o pior momento de relação desde o produtos brasileiros e de novas sanções a autoridades ligadas ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Trump tentou também interferir no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de pena pelo STF por tentativa de golpe. O norte-americano cita uma "caça às bruxas" ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo governo Lula.

Ainda na segunda-feira (22), Trump anunciou a revogação do visto do advogado-geral da União, Jorge Messias, e a sanção financeira através lei Magnitsky contra Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, que já foi alvo da mesma ordem em junho deste ano.

Qual o horário do discurso do Lula na ONU?

O discurso está marcado para 10h (horário de Brasília), às 9h no horário local.

Onde acompanhar o discurso do Lula na ONU?

O discurso do presidente Lula estará disponível na:

Cobertura ao vivo do portal g1.

Canais oficiais da ONU no YouTube e no site.

Canal oficial do presidente Lula no YouTube.

O que esperar do discurso de Lula na ONU?

O discurso de Lula deve servir de contraponto às posições de Donald Trump. Alguns pontos que poderão ser abordados são:

defesa da soberania nacional;

democracia e multilateralismo;

críticas ao protecionismo e às taxações comerciais;

proposta de reforma da ONU;

compromissos da COP30 e preservação ambiental;

conflitos na Faixa de Gaza e na Ucrânia.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.