Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump associa, sem provas, autismo ao uso de paracetamol e a vacinas em bebês

Declaração polêmica foi feita ao lado de Robert F. Kennedy Jr.

Hannah Franco
fonte

Paracetamol e vacinas causam autismo? Trump diz que sim, mas especialistas negam (Flickr/Official White House/Harrison Koeppel)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez nesta segunda-feira (22/9) uma série de declarações polêmicas durante coletiva de imprensa, nas quais associou, sem apresentar provas, o uso do medicamento Tylenol (paracetamol) durante a gravidez ao desenvolvimento de autismo em crianças. Trump também voltou a criticar o atual calendário de vacinação infantil, afirmando que “bebês recebem até 80 vacinas de uma vez”.

As declarações foram feitas ao lado do secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr., conhecido por suas posições controversas sobre vacinas.

VEJA MAIS

image Lula: 'No momento em que governo dos EUA estiver disposto a conversar, garanto que estaremos'
Lula citou as manifestações da esquerda em várias cidades brasileiras no último domingo

image Cancelamento do visto de Messias (AGU) pelos EUA é agressão injustificada, diz Mercadante
Messias e Mercadante devem se encontrar amanhã (23), no Rio de Janeiro

Alerta sobre paracetamol na gravidez

Segundo Trump, a FDA (agência reguladora de medicamentos dos EUA, equivalente à Anvisa) irá emitir notificações a médicos recomendando cautela no uso de paracetamol por gestantes. “Tomar Tylenol não é bom. Vou dizer, não é bom”, declarou Trump. Ele defendeu que o medicamento seja evitado durante a gestação, “a menos que seja estritamente necessário”.

Contudo, não há comprovação científica de que o uso do paracetamol cause autismo.

O paracetamol, conhecido comercialmente como Tylenol nos Estados Unidos, é um dos medicamentos mais usados no mundo para tratar febre e dor leve a moderada. Durante a gravidez, ele é considerado seguro por médicos e órgãos reguladores, sendo preferido justamente porque anti-inflamatórios não esteroidais, como o ibuprofeno, não são recomendados para gestantes.

‘Não há base científica’

A farmacêutica Kenvue, responsável pela produção do Tylenol (e que se separou da Johnson & Johnson em 2023), respondeu às declarações de Trump com veemência. “A ciência sólida mostra claramente que tomar paracetamol não causa autismo”, disse a empresa em comunicado.

A resposta veio logo após a coletiva, como forma de evitar que a desinformação afete o uso correto e seguro do medicamento por gestantes.

Durante a mesma coletiva, Trump também fez novas críticas às vacinas aplicadas em recém-nascidos. Segundo ele, “os bebês são carregados com até 80 vacinas de uma vez”, o que, segundo o presidente, estaria ligado ao aumento dos casos de autismo.

Essa associação, porém, já foi amplamente desmentida por estudos científicos. A teoria de que vacinas causam autismo surgiu com base em um estudo fraudulento publicado em 1998, que já foi retirado e repudiado pela comunidade médica.

A vacinação infantil continua sendo uma das estratégias de saúde pública mais seguras e eficazes para prevenir doenças graves, como sarampo, coqueluche, poliomielite e hepatite B.

Trump chegou a afirmar que crianças não deveriam ser vacinadas contra a hepatite B, por ser “sexualmente transmissível”. Porém, médicos alertam que o vírus também pode ser transmitido da mãe para o bebê durante o parto — o que justifica a vacinação neonatal.

Trump cita ‘leucovorina’ como possível tratamento

Além das críticas ao Tylenol e às vacinas, Trump e Kennedy Jr. apresentaram um medicamento chamado leucovorina como possível tratamento para sintomas do transtorno do espectro autista (TEA).

A leucovorina é um fármaco utilizado originalmente na década de 1950 para reduzir os efeitos colaterais da quimioterapia. Estudos recentes apontam possíveis benefícios em alguns casos específicos de autismo, mas não há aprovação oficial para esse uso, e especialistas alertam para os riscos da automedicação.

O autismo, ou transtorno do espectro autista (TEA), não é uma doença, mas sim uma condição do neurodesenvolvimento. Ele se manifesta de forma diferente em cada indivíduo, podendo afetar a comunicação, o comportamento social e o processamento sensorial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Donald Trump

vacinação

pessoas com autismo
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

política

Cancelamento do visto de Messias (AGU) pelos EUA é agressão injustificada, diz Mercadante

Messias e Mercadante devem se encontrar amanhã (23), no Rio de Janeiro

22.09.25 20h13

Conselho de Segurança da ONU discute violação do espaço aéreo da Estônia por caças russos

22.09.25 18h14

Putin anuncia extensão de limites nucleares por mais um ano e pede reciprocidade dos EUA

22.09.25 18h03

Rússia e Ucrânia trocam acusações de ataques mortais com drones em meio à semana intensa na ONU

22.09.25 17h28

MAIS LIDAS EM MUNDO

PELOS NO DEDO?

VÍDEO: mulher precisa depilar dedo da mão após fazer enxerto com pele da virilha e caso viraliza

Cirurgia reconstrutiva feita na infância trouxe resultado inusitado na puberdade

15.09.25 18h41

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

PERDEU TUDO!

Mulher ganha R$ 440 milhões na loteria e tem prêmio bloqueado uma semana depois; entenda

A aposentada está processando a empresa e até agora não há mais informações sobre o processo

17.09.25 9h05

atentado

Acusado de matar Charlie Kirk confessou crime ao parceiro por mensagem de texto

Segundo investigadores, Tyler Robinson disparou um único tiro do telhado de um prédio com vista para o espaço ao ar livre onde Kirk falava para cerca de três mil pessoas

17.09.25 16h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda