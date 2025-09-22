Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Motta avalia que Lula 'vem com força' em 2026 e vê direita ainda 'desorganizada'

O parlamentar acrescentou que o governo Lula "reposicionou o discurso"

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula. (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse acreditar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem forte para a reeleição em 2026, enquanto a direita está mais "desorganizada" entre vários presidenciáveis. As declarações ocorreram durante a conferência Macro Day, realizada pelo banco BTG Pactual, nesta segunda-feira, 22, em São Paulo.

"Analisando de forma muito imparcial, você tem a esquerda aglutinada e unida em torno da possível reeleição do presidente Lula. Acho que a esquerda está organizada nesse sentido, e o presidente está tentando tracionar essa discussão internacional, que na minha avaliação, ajudou o presidente, no ponto de vista da soberania", avaliou.

O parlamentar acrescentou que o governo Lula "reposicionou o discurso": "Do ponto de vista da comunicação, a esquerda cresceu. Então, o presidente vem para a reeleição com força".

Em virtude das sanções impostas pelos Estados Unidos em retaliação ao processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e, posteriormente, à sua condenação, o governo federal adotou um posicionamento de defesa da soberania que refletiu em uma melhora de popularidade. O slogan do governo passou de "União e Reconstrução" para "Do lado do povo brasileiro".

Pesquisas apontaram uma boa avaliação da gestão diante da crise causada por fatores como o tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, a cassação de vistos de autoridades e a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Pelo menos 18 pessoas já foram sancionadas pelos EUA, entre ministros, juízes, seus cônjuges e filhos.

Ao falar sobre a direita, Motta disse acreditar que a opinião de Bolsonaro terá relevância no cenário eleitoral de 2026. "A direita está um pouco mais desorganizada, na minha avaliação. Porque, primeiro, não se sabe o que o presidente Bolsonaro irá fazer, quem ele vai apoiar", disse.

Para exemplificar a pulverização dos nomes da direita, ele citou os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); do Paraná, Ratinho Júnior (PSD); e de Goiás, Ronaldo Caiado (União). "Você tem várias opções", disse, acrescentando que seu palpite é de que as eleições de 2026 serão polarizadas como as de 2022. "O Brasil segue dividido", avaliou.

Segundo ele, tanto esquerda como direita tem dificuldades para falar com o eleitor que não se identifica com nenhum dos dois espectros políticos. "Vejo que tem uma fadiga dessa dicotomia. Então, vai levar esse eleitor quem tiver mais habilidade e mais condição de garantir entregas", disse.

Questionado sobre o próprio posicionamento para as eleições presidenciais de 2026, Motta disse que aguarda o posicionamento do Republicanos. Essa também é a sigla de Tarcísio, cotado como possível sucessor de Bolsonaro no campo da direita.

"Eu sou um homem de partido. Eu sou do Republicanos, eu tenho no presidente Marcos Pereira um líder político. Eu tenho que aguardar o posicionamento do meu partido", afirmou o presidente da Câmara.

Motta também disse que, devido à sua função, "é melhor para o País" que ele não expresse suas preferências para 2026: "Se eu externo hoje a minha posição política, ela acaba atrapalhando o meu dia a partir do minuto seguinte."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Eleições 2026

polarização

avaliação

Motta
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

eleições

Motta avalia que Lula 'vem com força' em 2026 e vê direita ainda 'desorganizada'

O parlamentar acrescentou que o governo Lula "reposicionou o discurso"

22.09.25 21h48

Temer diz que será necessário 'repensar tudo' sobre dosimetria após novas sanções do EUA

22.09.25 21h32

Política

CPMI do INSS: depoimento de ‘Careca do INSS’ deve ocorrer na quinta-feira (25)

Convocação do empresário Antônio Antunes foi uma das mais solicitadas pelos parlamentares

22.09.25 19h17

Empresário apontado como intermediário do 'Careca do INSS' diz que eles não eram sócios

22.09.25 18h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Emenda

PEC da Blindagem: como votaram os deputados paraenses? Veja cada voto!

No Pará, a maioria dos Deputados Federais votaram a favor da proposta, como a médica Alessandra Haber, mais votada nas eleições de 2022.

17.09.25 20h56

ataque

Filha do ministro Edson Fachin é atacada e recebe cusparada em universidade paranaense

Ela foi chamada de "lixo comunista" e atingida por uma cusparada

15.09.25 12h18

PROJETO APROVADO

PEC da Blindagem: entenda o que é a nova proposta aprovada por parlamentares

O projeto foi aprovado no primeiro turno por 353 votos contra 134

17.09.25 9h31

ESCLARECIMENTOS

Moraes pede explicações sobre escolta que levou Bolsonaro ao hospital

No domingo, ex-presidente deixou prisão domiciliar para procedimento

15.09.25 19h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda