Após cassação, Eduardo Bolsonaro diz que perda do mandato é 'medalha de honra'

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) declarou que considera a cassação de seu mandato uma "medalha de honra". A afirmação foi feita em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, 18.

Ele disse que valeu a pena permanecer nos Estados Unidos e que perdeu o cargo por fazer "exatamente o que os eleitores esperam". A Mesa Diretora da Câmara cassou o mandato de Eduardo Bolsonaro por faltas.

O ex-parlamentar agradeceu o apoio recebido nas redes sociais. Ele justificou sua permanência nos EUA, afirmando: "Valeu a pena ter levado consequências reais a esses ditadores. Para mim, o que fica é uma medalha de honra."

Objetivo Alcançado e Lealdade

Eduardo Bolsonaro também disse ter atingido seu objetivo ao conseguir formar uma bancada numerosa na Câmara dos Deputados. Isso ocorreu mesmo com deputados, antes aliados, votando pela cassação de seu mandato.

Segundo ele, continuará sendo a mesma pessoa. O que mantém seus seguidores fiéis não é "um diploma na parede". "Tenho certeza de que fiz o certo, mesmo sabendo que deputados que não seriam eleitos por outro partido votaram para cassar o meu mandato", afirmou.

Outra Cassação Envolvendo Aliado

Além de Eduardo Bolsonaro, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados cassou o mandato do ex-delegado de polícia Alexandre Ramagem (PL-RJ). Ramagem chefiou a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Os dois parlamentares estão fora do País. Eduardo Bolsonaro está autoexilado nos Estados Unidos. Alexandre Ramagem, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), é considerado foragido e também está no país.