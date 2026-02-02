Capa Jornal Amazônia
Lula planeja enviar projeto de fim da escala 6x1 em regime de urgência

Atualmente, quatro propostas de emenda à Constituição (PEC) e um projeto de lei tramitam no Congresso sobre o assunto, mas não há acordo sobre a carga horária semanal de trabalho, por exemplo.

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula (Ricardo Stuckert / PR)

O governo tem pressa para a votação da proposta que prevê o fim da jornada de trabalho 6x1 e por isso deve enviar à Câmara um projeto de lei em regime de urgência constitucional. Esta é a alternativa em estudo no Palácio do Planalto para apressar a análise do tema.

"Estamos avaliando essa possibilidade, sim", disse a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. A Constituição determina que um projeto em regime de urgência deve tramitar em até 45 dias na Câmara e mais 45 dias no Senado.

O governo teme que o escândalo do Banco Master, com suas conexões políticas, atrapalhe as votações no Congresso neste ano eleitoral, que é mais curto. No segundo semestre, deputados e senadores devem fazer uma espécie de recesso branco para se dedicar às suas campanhas.

Na mensagem enviada por Lula ao Congresso nesta segunda-feira, 2, com as prioridades do governo para 2026, o fim da escala 6x1 consta como um dos "desafios" do Executivo ao lado de outros projetos, como o da regulação do trabalho por aplicativos e a PEC da Segurança Pública.

Atualmente, quatro propostas de emenda à Constituição (PEC) e um projeto de lei tramitam no Congresso sobre o assunto, mas não há acordo sobre a carga horária semanal de trabalho, por exemplo. "Acho que é melhor tentarmos juntar as propostas e enviar um novo texto", afirmou o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

Nesta quarta-feira, 4, Lula vai oferecer um churrasco na Granja do Torto ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e aos deputados que lideram bancadas de partidos aliados. A confraternização também terá o objetivo de acertar os ponteiros das votações para os próximos meses, após um ano de muitas turbulências.

Palavras-chave

6X1

JORNADA

PEC

GOVERNO

URGÊNCIA
