O Liberal chevron right Política chevron right

Política

CPI do INSS: Viana quer quebrar sigilo de igreja localizada em endereço de entidade investigada

As igrejas evangélicas são tema constante nas sessões da CPI do INSS, com governistas em especial destinando ataques a lideranças religiosas envolvidas no esquema fraudulento.

Estadão Conteúdo

O senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPI do INSS, protocolou, nesta segunda-feira, 2, requerimento para quebrar o sigilo da Igreja Evangélica Pentecostal Ministério Visão de Deus.

Ela foi apontada em reportagem do Metrópoles como pertencente a uma sócia da Associação dos Aposentados do Brasil (AAB), que é investigada no escândalo dos descontos indevidos ocorridos no âmbito do INSS.

"Estranhamente, no mesmo endereço onde está localizada a referida Igreja, fundada por Lucineide dos Santos Oliveira, sócia da AAB, supostamente funciona uma companhia pertencente a Samuel Chrisostomo do Bomfim Junior, contador da Confederação Nacional dos Agricultores e Empreendedores Familiares (Conafer), que é outra instituição envolvida nas fraudes", afirma Viana ao justificar o pedido de quebra de sigilo.

A AAB é uma das associações alvo de abertura de processo da Controladoria-Geral da União (CGU) por suspeitas de envolvimento com as fraudes de descontos a aposentados e pensionistas do INSS. As igrejas evangélicas são tema constante nas sessões da CPI do INSS, com governistas em especial destinando ataques a lideranças religiosas envolvidas no esquema fraudulento.

O tema causou uma divisão entre líderes da direita após a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmar, em janeiro deste ano, que havia igrejas e pastores envolvidos no esquema.

"Nós estamos identificando igrejas nos esquemas de fraudes aos aposentados. E quando se fala de um grande pastor, vem a comunidade: Não falem, não digam, não investiguem, porque os fiéis vão ficar muito tristes", disse a senadora.

O pastor Silas Malafaia criticou a declaração. "Ou a senhora dá os nomes, ou é uma leviana linguaruda. A acusação é grave e séria e dá os nomes também dos líderes que lhe pediram para calar a boca", afirmou.

Pouco depois, Damares divulgou uma lista de requerimentos com pedidos de transferência de sigilo de igrejas e convites para depoimentos de pastores. O pastor Héber Trigueiro, presidente da Adoração Church, que consta na lista, criticou a menção, "sem uma investigação fosse concluída". Viana é evangélico e faz parte da Igreja da Lagoinha, do pastor André Valadão.

Nesta segunda-feira, o deputado Rogério Correia (PT-MG) protocolou a convocação de Malafaia à CPI do INSS. "A atuação do líder religioso Silas Malafaia na defesa de outras denominações religiosas deve ser devidamente aprofundada por esta Comissão, considerando a relevância de investigar todos aqueles que se encontram sob suspeita de envolvimento no esquema", afirmou.

Política
.
CPI do INSS: Viana quer quebrar sigilo de igreja localizada em endereço de entidade investigada

