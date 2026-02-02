Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Senadores paraenses avaliam prioridades do primeiro semestre do ano legislativo 2026

Com calendário encurtado pelas eleições, senadores do Pará priorizam liberação de recursos e projetos de impacto econômico

Fabyo Cruz
fonte

Senado inicia 2026 com foco em emendas e projetos para a economia do Pará (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil / Arquivo)

O Senado Federal deu início ao ano legislativo de 2026 nesta segunda-feira (2/2), com sessão solene que marcou a abertura da quarta e última sessão legislativa da 57ª Legislatura. A retomada dos trabalhos ocorre em um ano marcado pelo calendário eleitoral, que reduz o tempo disponível para votações, e impõe à bancada paraense o desafio de concentrar esforços em projetos considerados estratégicos para a economia do estado e na liberação de recursos federais.

A cerimônia de abertura reuniu senadores e deputados federais em sessão conjunta do Congresso Nacional, além de representantes dos Poderes Executivo e Judiciário. No Senado, a expectativa é de que o primeiro semestre concentre a maior parte das votações relevantes, antes do período de desincompatibilização eleitoral.

Para o senador Beto Faro (PT), a atuação da bancada paraense em 2026 seguirá focada na garantia de recursos federais e na continuidade de políticas públicas com impacto direto nos municípios. Para ele, áreas como infraestrutura, habitação, crédito agrícola e pesca permanecem como prioridades. “O governo federal continuará tratando o Pará com atenção. Nós estamos trabalhando para garantir investimentos em obras, programas sociais e políticas que impactam diretamente a economia local”, afirmou o senador.

Beto Faro destacou que a bancada do Pará atua de forma conjunta, apesar das divergências partidárias, especialmente na defesa de recursos para o estado. Um dos principais instrumentos para isso, segundo ele, são as emendas parlamentares, que devem ser indicadas e liberadas ainda no primeiro semestre. “As emendas parlamentares continuam sendo fundamentais. Os prefeitos sabem que podem contar com a bancada para levar recursos para áreas como saúde, infraestrutura, turismo e desenvolvimento local”, disse.

Entre os temas defendidos pelo senador petista está o seguro-defeso, política voltada aos pescadores artesanais durante o período de reprodução dos peixes. Beto Faro afirmou que será relator da medida provisória que trata do programa, destacando o impacto da política no Pará.

“O seguro-defeso mexe com cerca de 180 mil famílias no Pará. Para alguns estados isso não é tão significativo, mas para nós é muito. Os pescadores são uma das maiores categorias do estado, e esse investimento tem impacto direto na economia local”, ressaltou. Ele destaca que além de garantir renda, o programa movimenta o comércio e os serviços em dezenas de municípios, especialmente no interior e nas regiões ribeirinhas.

O senador Zequinha Marinho (Podemos) avaliou que o início do ano legislativo deve ser marcado pela defesa das demandas sociais da população paraense. Segundo ele, a atuação no Senado tem priorizado a ampliação do volume de emendas destinadas ao estado. “As carências da população paraense permanecem. Injetar recursos apenas em momentos específicos não resolve os problemas estruturais de mais de 8 milhões de cidadãos”, afirmou.

De acordo com Zequinha, já foram destinados R$ 851,6 milhões em emendas parlamentares ao Pará, sendo R$ 464 milhões voltados para o atendimento na área da saúde. Além disso, o senador destacou investimentos em programas sociais, com foco na capacitação profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade e em ações de lazer e cidadania para crianças e adolescentes.

Na avaliação de Zequinha Marinho, o calendário legislativo reduzido pelas eleições exige a definição clara de prioridades até junho. Entre os temas de maior impacto econômico, ele aponta o Acordo Mercosul–União Europeia, que segue em debate no Congresso. “A União Europeia é o segundo maior mercado das exportações paraenses. Com a entrada em vigor do acordo, teremos condições de consolidar essa relação e diversificar a pauta de exportações”, afirmou.

O senador também destacou que a redução de tarifas para bens de capital pode contribuir para a modernização do parque industrial do Pará. “Com a queda de custos para aquisição de tecnologia europeia, a indústria paraense pode ganhar eficiência e reduzir custos de produção”, avaliou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

senado federal

congresso nacional

senadores do pará

ano legislativo de 2026

Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

BANNACH

Tribunal de Contas aciona MP por possível improbidade do presidente da Câmara de Bannach

A representação foi formalizada após o presidente do Legislativo municipal descumprir decisão do TCMPA que determinava a convocação de novas eleições para a Mesa Diretora da Câmara

02.02.26 22h46

POLÍTICA

Senadores paraenses avaliam prioridades do primeiro semestre do ano legislativo 2026

Com calendário encurtado pelas eleições, senadores do Pará priorizam liberação de recursos e projetos de impacto econômico

02.02.26 22h30

investigação

CPI do INSS: Viana quer quebrar sigilo de igreja localizada em endereço de entidade investigada

As igrejas evangélicas são tema constante nas sessões da CPI do INSS, com governistas em especial destinando ataques a lideranças religiosas envolvidas no esquema fraudulento.

02.02.26 22h12

ATAQUE

Flávio Bolsonaro compara Lula a 'Opala velhão' e o chama de ultrapassado

Procurado por meio da Secretaria de Comunicação da Presidência, Lula não se respondeu ao ataque do senador.

02.02.26 20h23

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

Ordem na casa

Justiça Eleitoral manda retirar propagandas atribuídas a Hana Ghassan por campanha antecipada

Decisão liminar atende denúncia de partido e fixa prazo para remoção

26.01.26 18h49

Política

Justiça dá 24 horas para Daniel Santos retirar divulgação do ‘Olhar Cidadão’ de suas redes sociais

Uso do material é considerado ilegal e prefeito de Ananindeua pode sofrer multa de até R$ 20 mil

27.01.26 20h10

flagrante

Vereador é preso por trocar fotos íntimas com adolescentes; saiba quem é

O parlamentar também é investigado por venda ilegal de medicamentos controlados e suposto exercício ilegal da medicina

30.01.26 21h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda