Presidente da ONU pede ação urgente e justiça climática antes da COP 30 na Semana do Clima

António Guterres reforçou que os países mais ricos têm a responsabilidade de apoiar financeiramente as nações em desenvolvimento na transição para uma economia de baixo carbono.

Gabi Gutierrez

O presidente da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, discursa na manhã desta terça-feira, 23, na Semana do Clima, em Nova Iorque. Durante sua fala, ele destacou a importância da justiça climática e da adoção de medidas efetivas na COP 30, que será realizada em Belém, em 2025. O líder também abordou o cenário internacional, citando a guerra em Gaza e manifestando solidariedade ao povo palestino.

Ao tratar do clima, Guterres enfatizou que todos os países precisam intensificar suas ações na preparação para a Conferência do Clima da ONU no Brasil. “Acelerando ações em energia, florestas, metano e descarbonização industrial, definindo um roteiro confiável para mobilizar US$ 1,3 trilhão por ano em financiamento climático até 2035 para os países em desenvolvimento”, afirmou.

O presidente também ressaltou a importância de apoiar transições justas, dobrar o financiamento para adaptação climática para pelo menos US$ 40 bilhões ainda este ano e implementar rapidamente ferramentas já testadas para liberar bilhões adicionais em financiamentos concessionais. Segundo ele, é essencial capitalizar os fundos de perdas e danos com contribuições significativas, envolvendo governos, instituições financeiras internacionais, filantropos, sociedade civil e setor privado. “Temos as soluções e ferramentas, mas devemos escolher a justiça climática e a ação climática. Devemos escolher colocar a tecnologia a serviço da humanidade”, disse Guterres.

O presidente Lula também irá discursar no evento.

Mundo
