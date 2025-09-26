Capa Jornal Amazônia
COP 30

Lula planeja visita ao Pará para acompanhar obras da COP 30 a pouco mais de um mês do evento

Presidente participará de inauguração de estruturas em Belém e visita às ilhas do Marajó; agenda inclui inspeção de hospedagem

O Liberal

Com a proximidade da COP 30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja visitar o Pará na próxima semana. Em uma viagem de dois dias, Lula deve acompanhar de perto o andamento das obras preparatórias para o evento da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas, que será sediado em Belém no mês de novembro.

A agenda prevê que Lula participe da inauguração de estruturas relacionadas à conferência, acompanhado pelo governador Helder Barbalho (MDB). Em Belém, ele deverá visitar instalações destinadas à hospedagem, um tema sensível já que a capital paraense enfrenta desafios no setor hoteleiro causada pelos altos preços das diárias.

No segundo dia da visita, previsto para quinta-feira (2), o presidente viajará às ilhas do Marajó, retornando posteriormente à capital paraense.

A participação do ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), ainda não foi confirmada. Sabino, cujo partido anunciou recentemente o desembarque do governo, enfrenta indefinições políticas sobre sua presença. Vale lembrar que Belém é um reduto eleitoral importante para ele e que, em setembro, tentou agendar um evento com Lula na capital.

Essa visita sinaliza a importância estratégica do Pará na organização da COP 30, evento que colocará a região no centro das atenções internacionais nas próximas semanas.

