COP 30 em Belém: 180 países são confirmados e 49 mil credenciados, destaca vice-governadora

Em Belém, a preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) avança com a confirmação de 180 delegações e mais de 49 mil credenciamentos. A vice-governadora Hana Ghassan Tuma e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacaram em coletiva de imprensa que os investimentos de R$ 1 bilhão são um legado para a cidade, com obras em saneamento, macrodrenagem e mobilidade urbana. A estrutura para o evento já está com 99% das obras concluídas, incluindo as áreas da Zona Azul e Zona Verde no Parque da Cidade.

Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (24), no Parque da Cidade, em Belém, a vice-governadora e presidente do Comitê Estadual da conferência, Hana Ghassan Tuma, anunciou que já há 180 delegações confirmadas e mais de 49 mil credenciamentos para a COP 30. O evento contou também com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que esteve na capital paraense entre terça (23) e quarta (24) para acompanhar a estrutura e os preparativos da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, marcada para novembro. Ao lado de Rui Costa e do prefeito de Belém, Igor Normando, Hana destacou que os investimentos ultrapassam R$ 1 bilhão e frisou que foram planejados para deixar um legado duradouro.

“São muitos legados para a nossa cidade, porque são investimentos que não são para a COP, são investimentos para a população. Quando a COP passar, as obras vão continuar para as futuras gerações", afirmou Hana Ghassan.

A vice-governadora ressaltou ainda que cada intervenção foi pensada para o dia a dia dos moradores. “É diferente de outros grandes eventos, em que foram construídos equipamentos sem uso posterior. Aqui, cada obra foi pensada em melhorar a vida. Quem chega em Belém já encontra uma outra cidade”, acrescentou.

Ministro aponta preços abusivos de hospedagem e soluções jurídicas

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, explicou que sua visita a Belém teve como objetivo “desconstruir uma narrativa, inclusive internacionalmente” sobre uma suposta escassez de leitos para a COP 30. Ele afirmou que há imóveis de excelente qualidade, com preços compatíveis ao padrão internacional, disponíveis para aluguel. No entanto, destacou que alguns empreendimentos hoteleiros praticam valores abusivos, e que medidas legais serão discutidas ainda nesta semana para corrigir a situação.

Segundo Rui Costa, já foram realizadas reuniões com a Advocacia-Geral da União (AGU) para buscar soluções jurídicas. Ele ressaltou que a ação não ficará limitada apenas a casos de ocupação irregular de prédios públicos ou uso de financiamento público, podendo se estender, no âmbito do direito do consumidor, a qualquer empreendimento que pratique preços considerados excessivos. O ministro garantiu que haverá tentativa de acordo com os estabelecimentos, mas que a Justiça será acionada se não houver entendimento.

“Para esses casos concretos, vamos buscar alternativas judiciais, se necessário. Estamos fazendo contato com esses hotéis que, na nossa avaliação, estão extrapolando em demasia os preços, para tentar chegar a um acordo. Se não houver entendimento, acionaremos imediatamente a Justiça, sobretudo em relação aos que utilizam espaços públicos”, acrescentou.

“O legado que queremos deixar é a imagem de um povo acolhedor, caloroso, com uma culinária maravilhosa. É isso que queremos deixar para que o mundo inteiro tenha curiosidade de conhecer a Amazônia e a cidade que sediou a COP 30”, completou o ministro.

Participação dos Estados Unidos

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que já há confirmação da presença de diversos representantes dos Estados Unidos na COP 30, incluindo governadores, prefeitos, empresas e instituições. Ele destacou, no entanto, que ainda não está definido em qual nível ocorrerá a participação do governo federal americano. “Nós já temos diversos estados americanos que se inscreveram, governadores, prefeitos, instituições dos Estados Unidos", disse.

Segundo Rui Costa, a expectativa é de que Belém receba líderes de diferentes partes do mundo, incluindo chefes de Estado, vice-presidentes e primeiros-ministros. Para acomodar as delegações oficiais, a agenda de líderes será realizada alguns dias antes da conferência, evitando sobrecarga na rede hoteleira. O ministro ressaltou ainda que a COP 30 deve marcar a retomada do diálogo entre Brasil e Estados Unidos, reforçando a relevância política do evento.

Veja o que foi dito na coletiva sobre os legados da COP 30

Além das obras diretamente ligadas à conferência, Hana destacou que as intervenções estruturais em saneamento, macrodrenagem e mobilidade urbana trarão impactos permanentes para a população de Belém. “Com água, esgoto e obras que acabam com alagamentos, estamos valorizando a cidade e os imóveis da população, melhorando a infraestrutura”, disse.

Segundo a vice-governadora, o planejamento inclui ainda capacitação da mão de obra local. “Para um estado melhorar seu ranking de competitividade, precisa ter uma mão de obra capacitada. Por isso investimos em cursos de inglês e outras formações que vão permitir às pessoas gerar mais renda. Esse é o verdadeiro legado que estamos deixando”, afirmou.

Estrutura para a conferência está quase pronta

A coletiva ocorreu após dois dias de visitas técnicas da comitiva federal e estadual. Na terça-feira (23), os representantes vistoriaram a Zona Azul (Blue Zone) e a Zona Verde (Green Zone), no Parque da Cidade, que estão com 99% das estruturas concluídas. Também foram visitados hotéis e a Vila Líderes, que hospedará delegados da conferência e já está 90% finalizada. Após a COP 30, o espaço será utilizado como sede administrativa do governo do Pará.

Já nesta quarta (23), Rui Costa percorreu o Terminal Portuário de Outeiro, que receberá dois navios de cruzeiro para funcionarem como hotéis flutuantes durante a conferência. A equipe também fez o trajeto terrestre que será utilizado pelas delegações.