COP Talks: Grupo Liberal promove evento de debate sobre COP 30 e sustentabilidade nesta quinta (25)

Nesta quinta-feira (25), às 19h, acontece em Belém a primeira edição do O Liberal COP Talks, no Espaço Liberal (Av. Rômulo Maiorana, 2473 – 4º andar). O evento, no formato talk show, foi criado para promover debates sobre mudanças climáticas, economia verde e sustentabilidade, com foco na COP30, que será realizada em 2025 na capital paraense.

COP30 em Belém: debates sobre desafios e legados

O Liberal COP Talks reunirá especialistas, empresários e representantes do setor público para discutir os principais desafios ambientais da Amazônia e o legado da COP30 para o Brasil e o mundo.

Rose Maiorana, vice-presidente do Grupo Liberal, destacou que a participação ativa da empresa na COP 30 vai além da função jornalística. “A presença do Grupo Liberal na Amazônia tem um significado muito mais importante do que somente informar. Apresentamos a missão fundamental de conscientizar e promover o desenvolvimento da Amazônia paraense”, afirmou.

Ela ressaltou ainda que o cenário atual exige posicionamentos firmes diante da crise climática. Segundo Rose, “estamos em um tempo decisivo de mudanças climáticas que nos exigem um posicionamento claro e firme para buscar conter o avanço dessa degradação ambiental”. Nesse contexto, o papel do Grupo Liberal é, segundo ela, “munir a nossa audiência com informação checada, científica e confiável que estabeleça bases de fomento a um cidadão consciente e ambientalmente responsável”. A realização da COP 30 em Belém, frisou, amplia a responsabilidade do veículo e reforça o compromisso de informar com rigor para incentivar ações que construam um futuro sustentável.

Ao avaliar o evento promovido pela empresa, Rose Maiorana explicou que o “O Liberal Cop Talks” foi criado como mais uma ferramenta de expansão do debate climático. O encontro, disse, integra um hub de conteúdo ambiental que o grupo vem consolidando. “Estamos construindo, ao longo dos últimos anos, e mais intensamente desde os preparativos para a COP 30 em Belém, uma linha editorial pautada no bem-estar das pessoas e do ecossistema amazônico”, acrescentou.

A mediação do evento será feita pela jornalista Nélia Ruffeil. Entre os palestrantes confirmados estão:

João Arroyo – pesquisador em Economia Solidária e Desenvolvimento Urbano;

– pesquisador em Economia Solidária e Desenvolvimento Urbano; Luciano Montag – biólogo e professor da UFPA, especialista em biodiversidade amazônica;

– biólogo e professor da UFPA, especialista em biodiversidade amazônica; Gilmar Pereira – reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA);

– reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA); Taynara Gomes – arquiteta e urbanista, presidente do CAU-PA.

Transmissão ao vivo

O evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube de O Liberal, ampliando o alcance das discussões e permitindo que o público acompanhe os debates sobre a COP30 diretamente de qualquer lugar.

Patrocinadores e apoiadores

O Liberal COP Talks tem patrocínio de Hydro, Agropalma, Natura, OCB, Grupo Status, Sebrae, Banco da Amazônia, Faepa, Equatorial, Ciclus, Sinobras e Fiepa, além do apoio da Vale.

Programação do O Liberal COP Talks

19h – Abertura

19h45 – Primeiro painel: COP e os Desafios Ambientais da Amazônia

COP e os Desafios Ambientais da Amazônia Participação de João Arroyo e Luciano Montag

Apresentação de cases de patrocinadores

21h10 – Segundo painel: O Legado da COP30 na Amazônia e no Mundo

O Legado da COP30 na Amazônia e no Mundo Participação de Gilmar Pereira e Taynara Gomes

Apresentação de cases de patrocinadores

22h10 – Encerramento das apresentações

Serviço — O Liberal COP Talks

Local: Espaço Liberal – Av. Rômulo Maiorana, 2473, 4º andar, Marco, Belém-PA

Data e horário: Quinta-feira, 25 de setembro de 2025, a partir das 19h

Participação: Evento gratuito, exclusivo para convidados. Transmissão ao vivo pelo YouTube de O Liberal

Dress code: Esporte fino ou business casual