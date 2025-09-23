Vice-governadora e ministro da Casa Civil visitam obras e meios de hospedagem para a COP30, em Belém

A vice-governadora do Pará Hana Ghassan e o ministro da Casa Civil Rui Costa visitaram as obras do Parque da Cidade e da Vila COP30, em Belém. Eles também percorreram, nesta terça-feira (23), o hotel Vila Galé e imóveis particulares onde irão se hospedar participantes da Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas, no próximo mês de novembro.

Participaram da comitiva a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior; o secretário extraordinário para a COP30, Valter Correia; além do ministro do Turismo Celso Sabino, que acompanhou parte da agenda.

A caminhada pelo Parque da Cidade, que está com 99% das obras concluídas, permitiu ao titular da Casa Civil conhecer pessoalmente as estruturas que estão sendo montadas nas zonas Azul (Blue Zone) e Verde (Green Zone), principais espaços de debates e negociações da COP30.

"A gente fica muito feliz de ver que aquilo que foi planejado, que foi sonhado, se concretizar com preparação para a COP30. Tudo está quase pronto para a gente receber o mundo todo" disse Hana Ghassan, que também preside o Comitê Estadual da COP30.

O ministro Rui Costa se entusiasmou com o prédio do Centro Gastronômico do Parque da Cidade. "Visitamos as estruturas temporárias e os prédios que serão definitivos do parque", frisou. "Aqui, eu diria que é o 'palácio da refeição', onde vão funcionar os principais restaurantes que vão atender o público da COP30. E o melhor é que todo esse equipamento ficará como patrimônio de Belém e vai incentivar o turismo e a realização de outros grandes eventos", destacou Costa, sobre o Centro Gastronômico do Parque da Cidade.

Hospedagem

A comitiva também visitou a Vila COP30, que está com 91% dos trabalhos concluídos. O empreendimento dispõe de 405 suítes que serão ofertadas para líderes mundiais, delegados e outras autoridades. Após a Conferência, o empreendimento vai ser utilizado como sede administrativa do governo estadual.

Na sequência, a vice-governadora Hana Ghassan e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, passaram pelo hotel Vila Galé para vistoriar as obras do empreendimento. Lá, eles conheceram parte da equipe de funcionários que se qualificou por meio do programa estadual Capacita COP30.

A agenda encerrou com visitas a imóveis que foram disponibilizados em plataformas de aluguel por temporada. Tanto a vice-governadora quanto o ministro conversaram com os proprietários sobre o legado da COP30 em Belém.

Na quarta-feira (24), o ministro Rui Costa fará uma vistoria no Porto de Outeiro, onde ficarão os dois navios de cruzeiro que funcionarão como hotéis flutuantes para delegações da conferência. Por volta de meio-dia, a comitiva concederá entrevista coletiva à imprensa.