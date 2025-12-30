Capa Jornal Amazônia
Com mais feriadões em 2026, Pará prevê impulso ao turismo e desafios para a indústria

Portaria federal define mais folgas em dias úteis; especialistas avaliam efeitos no comércio, indústria e setor turístico na capital e no Estado

Fabyo Cruz
fonte

Belém (Augusto Miranda / Ag. Pará)

O calendário oficial de feriados nacionais e pontos facultativos de 2026, divulgado pela Portaria MGI Nº. 11.460/2025, projeta um ano mais favorável para quem planeja viajar, descansar ou organizar “emendas” de folga. Dos dez feriados nacionais, nove cairão em dias úteis, ampliando a chance de fins de semana prolongados e, consequentemente, movimentando setores como turismo, hospedagem e serviços. Apenas a Proclamação da República, em 15 de novembro, ocorrerá em um domingo.

Embora o número de feriados nacionais permaneça o mesmo, a diferença está em como eles se distribuem ao longo da semana. Em 2025, muitos caíram em sábados e domingos; em 2026, a maioria estará entre segunda e sexta-feira. O governo federal também manteve a estrutura de pontos facultativos, incluindo Carnaval, Corpus Christi, Dia do Servidor Público e vésperas de Natal e Ano Novo com expediente reduzido.

Entre os destaques está o Dia da Consciência Negra, agora feriado nacional, que cairá em uma sexta-feira, garantindo descanso prolongado em todo o país. Já abril terá uma “super-ponte”: Tiradentes será numa terça-feira e a segunda-feira anterior foi decretada ponto facultativo, criando um feriadão estendido. 
Impactos na economia.

No Pará, especialistas avaliam que 2026 deve impulsionar principalmente o turismo e os serviços relacionados ao lazer, mas também impor desafios à indústria e ao comércio tradicional. Para o economista Nélio Bordalo Filho, conselheiro do Conselho Regional de Economia dos estados do Pará e do Amapá (Corecon-PA/AP), o calendário é atípico em relação aos últimos anos e deve gerar efeitos distintos entre os setores.

“A maioria das datas oficiais cairá em dias de semana, sobretudo em segundas e sextas-feiras, o que amplia a possibilidade de emendas e feriadões”, afirma. “Isso traz impactos diferentes para a economia, com oportunidades em alguns setores e dificuldades em outros”, conclui.

No comércio, ele aponta um cenário duplo: “Mais feriados úteis podem estimular vendas em lazer e serviços, mas também implicam em redução de dias de operação regulares e aumento de custos com pessoal em lojas que optarem por abrir”, analisa.

Já a indústria deve sentir de forma mais direta os efeitos das paralisações. “Feriados em dias úteis significam paradas de produção e aumento de custos operacionais. Em cadeias produtivas que dependem de continuidade, isso pode desacelerar entregas e afetar produtividade. Acredito que a indústria será o setor mais impactado”, avalia.

Por outro lado, turismo e hotelaria despontam como grandes beneficiados. “Certamente o turismo é um dos principais setores favorecidos com feriadões prolongados. Eles aquecem hotéis, restaurantes, transporte e serviços”, afirma Bordalo.

O advogado Fernando Soares, do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Pará (SHRBS-PA), reforça o otimismo. “O impacto é muito positivo para toda a cadeia do turismo, principalmente no interior do Pará. Esses feriados prolongados estimulam viagens regionais, maior ocupação hoteleira e mais consumo fora de casa”, disse.

Ele reconhece que parte da economia sente efeitos negativos, mas diz que o setor turístico vive expectativa de um ano melhor: “A gente vê com muito bons olhos. Em que pese para o país alguns setores terem perdas, para o nosso segmento os feriadões significam renda maior e movimento superior ao de 2025”, completou.

 

Influência do calendário local

Além dos feriados nacionais, o Pará terá também datas estaduais e municipais relevantes. O feriado estadual de 15 de agosto, que celebra a Adesão do Grão-Pará à Independência do Brasil, cairá em um sábado e não deve gerar impacto direto na semana.

Em Belém, o cenário é mais favorável no início do ano. O aniversário da cidade, em 12 de janeiro, será em uma segunda-feira, criando o primeiro feriadão de 2026. Já o Círio de Nazaré, marcado para 11 de outubro (domingo), tradicionalmente costuma ser acompanhado de ponto facultativo na segunda-feira. Nossa Senhora da Conceição, em 8 de dezembro, será em uma terça-feira — data que, historicamente, funciona como ponto facultativo municipal e pode gerar “ponte”, dependendo de decreto. 

No balanço geral, 2026 deve oferecer mais oportunidades reais de descanso, viagens e movimentação turística no Pará, ao mesmo tempo em que exige planejamento das empresas para equilibrar produtividade e pausas prolongadas, conforme afirmaram os especialistas ouvidos pela reportagem.



Lista dos feriados nacionais 2026

  • 1º de janeiro — Confraternização Universal
  • 3 de abril — Paixão de Cristo
  • 21 de abril — Tiradentes
  • 1º de maio — Dia do Trabalho
  • 7 de setembro — Independência do Brasil
  • 12 de outubro — Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro — Finados
  • 15 de novembro — Proclamação da República
  • 20 de novembro — Consciência Negra
  • 25 de dezembro — Natal

Pontos facultativos federais incluem Carnaval, Quarta-feira de Cinzas até 14h, Corpus Christi, Dia do Servidor e vésperas de Natal e Ano Novo com expediente reduzido.

