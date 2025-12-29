Secretário-adjunto em Parauapebas ganha caminhonete em sorteio da prefeitura e gera suspeitas

O sorteio do “IPTU Premiado 2025”, realizado no último sábado (27) em Parauapebas pela prefeitura municipal, gerou polêmica após o principal prêmio, uma caminhonete Triton, ser sorteada a José Roberto Oliveira e Silva, secretário-adjunto da Controladoria Geral do Município (CGM) e aliado político do prefeito Aurélio Goiano. Nas redes sociais, o deputado federal Keniston Braga (MDB) denunciou o resultado da premiação.

No vídeo, o deputado, que, anteriormente, já foi secretário da Fazenda e de Governo em Parauapebas, relata que jamais questionaria a lisura do processo, pois acha que foi um processo comandado e controlado pela Caixa Econômica, e que foi feito dentro da maior lisura possível. No entanto, atribui críticas do vencedor ser um servidor da gestão municipal.

“Mas se isso não é ilegal e imoral: ter como vencedor do primeiro prêmio um adjunto da Controladoria do Município é extremamente absurdo. Pessoas como essa que ocupam função como essa deveriam se manter isentos, não deveriam participar. Então fica aqui o meu repúdio. Lamentavelmente, mais uma vez, o governo dá uma total demonstração de desequilíbrio e despreparo”, afirma no vídeo.

Críticas de moradores

Nas redes sociais, moradores da cidade também questionaram o resultado. Isso porque o decreto Nº 654, de 17 de janeiro de 2025, detalha que “Estão excluídos da participação do sorteio "IPTU PREMIADO 2025" o Chefe do Poder Executivo e seu vice, os dirigentes, os membros da comissão organizadora do sorteio, na forma do art. 13 deste Decreto e servidores públicos e respectivos cônjuges e parentes, em linha reta, em primeiro grau, que estejam diretamente envolvidos no processo do sorteio”.

“Quando o próprio governo não consegue nem verificar que um secretário adjunto participava do sorteio, fica evidente a falta de controle, amadorismo e incompetência administrativa. Transparência não é discurso, é obrigação”, detalhou um usuário no post oficial da prefeitura. Outro morador também comentou: “Governo incompetente. Não consegue sortear um prêmio de forma séria e honesta”.

Ainda no último dia 28 de dezembro, a prefeitura de Parauapebas informou, por meio do site institucional, que a campanha “seguiu todas as etapas legais e foi conduzida de forma clara e acessível. Participaram os contribuintes que quitaram o IPTU 2025, bem como débitos de anos anteriores, até 31 de outubro de 2025. Após esse prazo, foi necessário realizar a inscrição no site oficial da campanha, entre 3 de novembro e 8 de dezembro, para a geração do número da sorte”.

E além do secretário adjunto da CGM, os demais premiados do IPTU Premiado 2025 foram moradores dos bairros Amazônia (5º prêmio, uma motocicleta Bros 160), Cidade Nova (4º prêmio, uma motocicleta Bros 160), União (3º prêmio, uma motocicleta Bros 160), Parque dos Carajás (2º prêmio, um carro Fiat Cronos).

Posicionamento

Em nota divulgada nas redes sociais pela prefeitura de Parauapebas, no último dia 28, a gestão esclareceu que a “Comissão Organizadora do Sorteio ‘IPTU Premiado 2025’ identificou que o vencedor relativo ao Primeiro Prêmio não atendeu a todos os requisitos do regulamento, estando em desacordo com artigo 5o do Decreto 654/2025, que dispõe sobre as regras da premiação”.

“Nesse sentido, considerando que a comissão tem a prerrogativa de convocar novo sorteio quando o premiado estiver em desacordo com o regulamento, o referido prêmio deverá ser novamente sorteado em data próxima, a ser divulgada por meio de edital, conforme previsão no artigo 8º, § 3º do decreto regulamentador”, acrescenta o comunicado.

A comissão também detalhou que “todas as etapas do sorteio têm sido realizadas com estrita observância ao processo legal, proporcionando transparência e controle social, o que contribuiu para o sucesso e credibilidade da campanha”.

Lisura do processo

E ainda, antes mesmo da polêmica envolvendo o servidor da CGM, a prefeitura detalhou que a lista preliminar dos aptos ao sorteio foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 10 de dezembro, com prazo para recursos nos dias 11 e 12, “garantindo ampla possibilidade de análise”. “Já a lista final foi divulgada em 18 de dezembro, assegurando total lisura ao processo”, disse a gestão municipal.

“O sorteio foi realizado com base na extração oficial da Loteria Federal deste sábado, 27, conforme previsto no Decreto nº 654, de 17 de janeiro de 2025, com redação dada pelo Decreto nº 3.695, de 29 de agosto de 2025. Caso não houvesse coincidência exata com o número sorteado pela Loteria Federal, foi considerado o número imediatamente inferior, desde que o contribuinte estivesse em dia com o IPTU”, reforçou a prefeitura.