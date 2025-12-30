Capa Jornal Amazônia
Polícia

Policial militar morre em acidente de trânsito na BR-316 em Viseu, no Pará

Graciélio Sousa morreu no local; ele é irmão da primeira-dama de Santa Luzia do Pará, Irene Sousa

O Liberal
fonte

O policial militar Graciélio Sousa (à esquerda) morreu no acidente de trânsito na BR-316; o carro em que ele estava colidiu com uma carreta (Foto: Reprodução | Blog Santa Luzia On-Line)

Um policial militar morreu em um acidente de trânsito na BR-316,  no município de Viseu, que faz limites com as cidades de Santa Luzia do Pará e Cachoeira do Piriá, no nordeste do Pará. A vítima é o sargento da Polícia Militar Graciélio Sousa. Ele é irmão da primeira-dama de Santa Luzia do Pará, Irene Sousa. Em suas redes sociais, a prefeita lamentou a morte do irmão. "A pior dor do mundo. Meu irmão. Ainda sem acreditar", escreveu.

O acidente ocorreu na noite de segunda-feira (29). Ainda segundo o blog Santa Luzia On-Line, a colisão envolveu um carro de passeio e uma carreta. Segundo as primeiras informações, o sargento ficou preso às ferragens do veículo de passeio. Ele morreu no local. No carro também estava a filha do policial, que foi encaminhada para o Hospital Regional de Capanema. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Ainda conforme os primeiros levantamentos, o militar teria tentado desviar de uma motocicleta que trafegava com a lanterna traseira apagada. E, nesse momento, o veículo conduzido por ele colidiu frontalmente com a carreta. Mas as circunstâncias do acidente ainda serão devidamente investigadas. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com a Polícia Rodoviária Federal e aguarda retorno.

Em nota, a Polícia Militar informa que lamenta o falecimento do agente, nesta segunda-feira (29), vítima de acidente de trânsito. "A PM se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor e está prestando apoio através do Centro Integrado de Atenção Psicossocial da Corporação", afirma.

Também em nota, a Polícia Civil informa que o acidente ocorreu após uma colisão entre um carro e uma carreta. Um sargento da Polícia Militar morreu no local e a filha dele, que estava no veículo, foi encaminhada para atendimento médico. O motorista da carreta permaneceu no local e prestou socorro à vítima. Ele realizou o teste de alcoolemia, que deu negativo. Em seguida, foi ouvido na unidade policial e liberado. A Polícia Científica foi acionada para a realização das perícias necessárias. O caso ocorreu no município de Viseu, por onde será investigado.

Já a Polícia Rodoviária Federal informa que o acidente de trânsito envolveu três veículos - uma motocicleta, um veículo de passeio e uma carreta, no km 224 da BR-316, no município de Viseu. E ocorreu por volta das 18h30 de segunda-feira (29). O condutor do veículo de passeio morreu no local. Uma passageira, uma criança de 11 anos, sofreu lesões e foi socorrida para o Hospital Regional do Caeté, em Capanema. Por causa do acidente, a rodovia permaneceu totalmente interditada até as 2h45 da madrugada desta terça-feira (30), acrescentou a PRF.

 

 

jornal amazônia

policial morre em acidente

pará
Polícia
