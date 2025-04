Motorista morre após colisão frontal entre carro e caminhão na BR-316

Um homem identificado como Kleydson de Lima Assunção, de 37 anos, morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito na manhã do último sábado (19), no quilômetro 172 da rodovia BR-316, entre os municípios de Capanema e Santa Luzia do Pará, no nordeste paraense.

Kleydson era morador de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, onde trabalhava com a venda de vidros. No momento do acidente, ele dirigia um carro modelo Corolla, que colidiu de frente com um caminhão. Não há confirmação sobre a velocidade em que o veículo da vítima trafegava.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Kleydson foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Capanema. No entanto, de acordo com familiares ouvidos pela reportagem, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no sábado.

Imagens de câmeras de segurança registraram o exato momento do acidente. Conforme mostram as gravações, Kleydson perde o controle da direção - por razões ainda desconhecidas - e invade a pista contrária, colidindo frontalmente com o caminhão. Com o impacto, o carro foi lançado para a margem da rodovia e ficou completamente destruído. Kleydson ficou preso às ferragens e foi resgatado por homens do Corpo de Bombeiros, sendo posteriormente levado ao hospital.