Condutora de motocicleta morre em acidente na BR-316, em Santa Luzia do Pará

Uma mulher morreu na noite de segunda-feira (28) após se envolver em um grave acidente de trânsito no quilômetro 200 da BR-316, no município de Santa Luzia do Pará, nordeste do estado. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 20h30 e envolveu uma motocicleta e uma caminhonete.

De acordo com a PRF, a condutora da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. A identidade da vítima não foi divulgada até o momento.

O laudo pericial sobre o sinistro está em fase de elaboração e deverá apontar as circunstâncias do ocorrido.