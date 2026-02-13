Homem é assassinado e mulher fica ferida em atentado a tiros em residência em Parauapebas

Um homem foi executado dentro de casa e uma mulher ficou ferida após um atentado a arma de fogo em Parauapebas, na tarde desta sexta-feira (12). Walisson Mendonça Freitas, conhecido como Iury, morreu ainda no local sem chance de atendimento. A outra vítima identificada como Joyce Silva Gomes foi atingida por disparos e ficou gravemente ferida, mas conseguiu ser levada para o hospital.

O atentado ocorreu por volta das 14h, na rua 22 de Março, na Vila Palmares II, em Parauapebas, próximo à praça da comunidade. Segundo informações do relatório policial, dois homens armados invadiram a residência e efetuaram vários disparos contra o casal. Joyce recebeu atendimento inicial e foi encaminhada ao Hospital Geral de Parauapebas, onde permanece sob cuidados médicos.

Após o atentado, os criminosos fugiram em uma motocicleta modelo XRE. Uma testemunha relatou que os suspeitos usavam camiseta amarela e camisa preta de mangas longas. A ocorrência está sendo investigada pela Polícia Civil, por meio da 20ª Seccional Urbana de Parauapebas.