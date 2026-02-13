Ás vésperas do Carnaval, homem é encontrado morto em área de mangue em Curuçá
O corpo da vítima foi localizado na manhã desta sexta-feira (13)
Um homem identificado somente como ‘Francisco’ foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (13) em uma área de mangue na Vila Muriá, no município de Curuçá, no nordeste do Pará. Segundo os relatos iniciais, moradores localizaram a vítima caída e teriam relatado que havia vários ferimentos feitos com uma arma branca pelo corpo.
Durante a tarde, pessoas que estavam no mangue avistaram a vítima no local e acionaram a Polícia Militar devido às lesões supostamente de facadas. Não havia nenhum objeto suspeito próximo ao cadáver, que estava de bruços. Os moradores da área informaram que a vítima tinha uma casa próxima ao local, mas não costumava ir para o mangue. O que foi visto por eles como algo suspeito. Além disso, os vizinhos contaram que a porta da casa de Francisco estava aberta, o que também chamou atenção, pois ele não teria costume de deixar o imóvel destrancado.
Não há informações sobre suspeitos. A PM isolou a área e acionou a Polícia Científica para realizar a perícia no corpo e no local, para esclarecer se realmente a morte de Francisco se trata de um homicídio. Os moradores contaram que o homem seria uma pessoa tranquila e que quase não saía de casa.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.
