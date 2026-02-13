Capa Jornal Amazônia
Jornal Amazônia
Homem sai da casa da namorada e é executado a tiros na madrugada em Pacajá

Após efetuar vários disparos, o suspeito fugiu em direção a um terreno baldio

Homem sai da casa da namorada e é executado a tiros na madrugada em Pacajá. (Reprodução/ Correio de Carajás)

Mateus Valadão Pereira foi executado a tiros no início da madrugada desta sexta-feira (13), no município de Pacajá, região sudoeste do Pará. O autor do crime fugiu e, até o momento, não foi localizado.

De acordo com informações apuradas pela Polícia Civil e divulgadas pelo site Correio de Carajás, a vítima saía da casa da namorada, localizada na rua Rui Barbosa, no bairro Colina, quando foi surpreendida pelo atirador. O crime ocorreu por volta da meia-noite.

Após efetuar vários disparos contra Mateus, o suspeito fugiu em direção a um terreno baldio próximo à residência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e chegou a prestar socorro enquanto a vítima ainda apresentava sinais vitais. No entanto, Mateus já deu entrada na unidade hospitalar sem vida.

A autoridade policial requisitou a presença de peritos da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos procedimentos de praxe. O caso segue sob investigação para esclarecer a motivação e identificar a autoria do crime.

"A Polícia Civil informa que a vítima foi socorrida, mas chegou sem vida ao hospital. Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no homicídio. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas”, informou a PC, por meio de nota.

Homem sai da casa da namorada e é executado a tiros na madrugada em Pacajá
Polícia
