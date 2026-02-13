Capa Jornal Amazônia
Tripulante maranhense segue desaparecido após naufrágio em Salinópolis

Familiares e amigos da vítima realizaram uma manifestação pacífica em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros de Salinópolis cobrando mais empenho nas buscas 

O Liberal
fonte

Tripulante maranhense segue desaparecido após naufrágio em Salinópolis. (Reprodução/ redes sociais)

Um tripulante maranhense está desaparecido desde a noite de domingo (8), após o naufrágio de uma embarcação pesqueira em alto-mar, na costa de Salinópolis, no Salgado paraense.

James Vinius Moraes, de 39 anos, não foi localizado até esta sexta-feira (13). Outros cinco tripulantes que estavam no barco foram resgatados com vida por embarcações pesqueiras que navegavam na região no momento do acidente.

A embarcação, de fibra de vidro, estava registrada no município de Raposa e era vinculada à Cooperativa de Pesca do Maranhão. O barco afundou, em circunstâncias ainda não esclarecidas, por volta das 22h de domingo, a aproximadamente 126 quilômetros da costa de Salinópolis.

Segundo relatos de testemunhas, James Vinius estaria na cabine no momento do naufrágio e não conseguiu sair a tempo.

Imagens feitas por celular mostram pelo menos 11 embarcações pesqueiras realizando buscas voluntárias em alto-mar. A profundidade da área e as condições adversas do mar aberto dificultam o trabalho de localização.

O Centro Regional de Coordenação de Busca e Salvamento da Marinha do Brasil (Salvamar Norte) foi acionado na manhã de segunda-feira (9) e mobilizou o Navio-Patrulha “Bracuí”, subordinado ao Comando do 4º Distrito Naval, que partiu de Belém para reforçar as buscas. A Marinha também ativou o plano de auxílio mútuo, solicitando apoio de todas as embarcações que operam na área do naufrágio.

Manifestação

Na quinta-feira (12), familiares e amigos do tripulante realizaram uma manifestação pacífica em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros de Salinópolis. O grupo se reuniu para cobrar maior celeridade nas buscas e pedir respostas das autoridades responsáveis pela operação.

Com cartazes e palavras de ordem, os manifestantes demonstraram indignação com o que consideram insuficiência dos esforços oficiais. Eles pedem reforço imediato com mergulhadores e aeronaves para ampliar a área de varredura no mar.

Durante o protesto, familiares reforçaram o apelo por respostas e pela intensificação das operações. “A gente só quer pelo menos o corpo dele pra levar, para fazer um enterro digno”, declarou um parente.

