Homem é morto a tiros em possível emboscada em Parauapebas

Um homem foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (12), por volta de 21h40, na rua Jarbas Passarinho, no bairro Juarez, em Parauapebas, no sudeste paraense. A vítima foi identificada como Josias Lima Mendes Filho.

De acordo com informações, uma guarnição do 23º Batalhão da Polícia Militar realizava rondas quando foi informada por moradores sobre um possível baleamento na área. Ao chegarem ao ponto indicado, os policiais localizaram a vítima caída em uma área de mata.

A polícia conseguiu identificar e confirmar que a vítima era Josias Lima Mendes Filho. No local, o pai do rapaz relatou que uma mulher teria feito ameaças anteriores contra o filho. Segundo ele, a mulher teria afirmado: “Você é CV, vou colocar o PCC pra te matar”.

Ainda conforme o pai, Josias teria mantido anteriormente um relacionamento com a mulher que supostamente o ameaçava. A suspeita é de que o crime possa ter sido resultado de uma possível emboscada, cuja dinâmica está sendo investigada pela polícia.

A Polícia Civil e a Polícia Científica do Pará foram acionadas para os procedimentos legais. O caso segue sob investigação para esclarecer a motivação e a autoria do crime.