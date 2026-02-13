Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é morto a tiros em possível emboscada em Parauapebas

Família relata ameaças anteriores e polícia investiga o caso

O Liberal
fonte

Homem é morto a tiros em possível emboscada em Parauapebas. (Reprodução/ redes sociais)

Um homem foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (12), por volta de 21h40, na rua Jarbas Passarinho, no bairro Juarez, em Parauapebas, no sudeste paraense. A vítima foi identificada como Josias Lima Mendes Filho.

De acordo com informações, uma guarnição do 23º Batalhão da Polícia Militar realizava rondas quando foi informada por moradores sobre um possível baleamento na área. Ao chegarem ao ponto indicado, os policiais localizaram a vítima caída em uma área de mata.

A polícia conseguiu identificar e confirmar que a vítima era Josias Lima Mendes Filho. No local, o pai do rapaz relatou que uma mulher teria feito ameaças anteriores contra o filho. Segundo ele, a mulher teria afirmado: “Você é CV, vou colocar o PCC pra te matar”.

Ainda conforme o pai, Josias teria mantido anteriormente um relacionamento com a mulher que supostamente o ameaçava. A suspeita é de que o crime possa ter sido resultado de uma possível emboscada, cuja dinâmica está sendo investigada pela polícia.

A Polícia Civil e a Polícia Científica do Pará foram acionadas para os procedimentos legais. O caso segue sob investigação para esclarecer a motivação e a autoria do crime.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Homem é morto a tiros em possível emboscada em Parauapebas
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é morto a tiros dentro de casa no bairro São Félix II, em Marabá

Maycon Ferreira dos Santos foi executado por dupla em motocicleta; vítima já havia sobrevivido a tentativa de homicídio dias antes

13.02.26 9h55

CRIME 

Homem é morto a tiros em possível emboscada em Parauapebas

Família relata ameaças anteriores e polícia investiga o caso

13.02.26 9h31

DESESPERO

Tripulante maranhense segue desaparecido após naufrágio em Salinópolis

Familiares e amigos da vítima realizaram uma manifestação pacífica em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros de Salinópolis cobrando mais empenho nas buscas 

13.02.26 9h01

susto!

Incêndio atinge sala de aula de colégio particular na avenida Nazaré, em Belém

O fogo teria começado em um aparelho de ar-condicionado

13.02.26 8h27

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

susto!

Incêndio atinge sala de aula de colégio particular na avenida Nazaré, em Belém

O fogo teria começado em um aparelho de ar-condicionado

13.02.26 8h27

DESESPERO

Tripulante maranhense segue desaparecido após naufrágio em Salinópolis

Familiares e amigos da vítima realizaram uma manifestação pacífica em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros de Salinópolis cobrando mais empenho nas buscas 

13.02.26 9h01

POLÍCIA

Dois trabalhadores morrem após explosão em condomínio em Ananindeua

Causas do acidente ocorrido no tarde desta quinta-feira (12) serão investigadas pela Polícia Civil

12.02.26 20h34

VIOLÊNCIA ESCOLAR

Menino é agredido por alunos dentro de colégio particular no bairro de Nazaré, em Belém

O caso foi registrado na Polícia Civil do Pará e está sob investigação sigilosa

12.02.26 17h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda