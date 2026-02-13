Incêndio atinge sala de aula de colégio particular na avenida Nazaré, em Belém

Um incêndio de pequenas proporções foi registrado na manhã desta sexta-feira (13) em uma das salas de aula do Colégio Marista, localizado na avenida Nazaré, em Belém.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o fogo teria começado em um aparelho de ar-condicionado instalado na sala. As causas exatas do incêndio, no entanto, ainda são desconhecidas e devem ​ser apuradas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma viatura do Corpo de Bombeiros do Pará no local. Mas, segundo pais de alunos, as chamas já haviam sido controladas pelos próprios funcionários da instituição antes da chegada da equipe.

Outro registro compartilhado indica que o incêndio ocorreu em um momento em que não havia alunos dentro da sala de aula. Até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre a extensão dos danos causados pelo fogo.

Ainda conforme relatos de pais, as aulas seguem normalmente na instituição. O colégio confirmou informação. Em nota, a instituição informou que "o princípio de incêndio foi controlado rapidamente pelo Corpo de Bombeiros e que não houve nenhum ferido". "Todas as medidas de segurança foram devidamente adotadas, seguindo os protocolos institucionais, garantindo o bem-estar e o funcionamento seguro das atividades escolares. As aulas estão ocorrendo normalmente".