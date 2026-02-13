Homem é morto a tiros dentro de casa no bairro São Félix II, em Marabá

Maycon Ferreira dos Santos foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (12), por volta das 12h30, no bairro São Félix II, em Marabá. O crime ocorreu dentro de uma residência localizada na rua Santo Antônio, na área conhecida como “Fundos da Assel”. A motivação do crime e autoria são desconhecidas.

De acordo com informações repassadas à Polícia Militar por testemunhas, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta de cor azul. A dupla invadiu o imóvel onde a vítima morava, efetuou pelo menos quatro disparos e fugiu logo em seguida.

Quando a equipe policial chegou ao endereço, a área foi isolada para os procedimentos de praxe. De acordo com o site Correio de Carajás, próximo ao corpo, os agentes encontraram estojos de munição calibre 9mm.

Segundo a polícia, Maycon tinha envolvimento com crimes e havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio dias antes.

Equipes realizaram buscas na região para tentar localizar os suspeitos, mas, até o momento, ninguém foi preso. A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias e a autoria do crime.