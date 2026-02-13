Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é morto a tiros dentro de casa no bairro São Félix II, em Marabá

Maycon Ferreira dos Santos foi executado por dupla em motocicleta; vítima já havia sobrevivido a tentativa de homicídio dias antes

O Liberal

Maycon Ferreira dos Santos foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (12), por volta das 12h30, no bairro São Félix II, em Marabá. O crime ocorreu dentro de uma residência localizada na rua Santo Antônio, na área conhecida como “Fundos da Assel”. A motivação do crime e autoria são desconhecidas.

De acordo com informações repassadas à Polícia Militar por testemunhas, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta de cor azul. A dupla invadiu o imóvel onde a vítima morava, efetuou pelo menos quatro disparos e fugiu logo em seguida.

Quando a equipe policial chegou ao endereço, a área foi isolada para os procedimentos de praxe. De acordo com o site Correio de Carajás, próximo ao corpo, os agentes encontraram estojos de munição calibre 9mm.

Segundo a polícia, Maycon tinha envolvimento com crimes e havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio dias antes.

Equipes realizaram buscas na região para tentar localizar os suspeitos, mas, até o momento, ninguém foi preso. A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias e a autoria do crime.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Homem é morto a tiros dentro de casa no bairro São Félix II, em Marabá
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PRESO

Suspeito de tentativa de feminicídio é preso em Terra Alta

O suspeito foi detido em cumprimento a um mandado.

13.02.26 23h52

INVESTIGAÇÃO

Corpo de homem é encontrado nas proximidades da praia do Sai de Baixo, em Terra Santa

A vítima foi localizada na manhã desta sexta-feira (13)

13.02.26 23h24

ACIDENTE

Motociclista morre ao passar por buraco em pista de São Geraldo do Araguaia

Tudo ocorreu na noite de quinta-feira (12), na Vicinal Coqueiro

13.02.26 22h57

HOMICÍDIO

Comerciante é morto a tiros em frente à própria loja em São Geraldo do Araguaia

O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (13)

13.02.26 22h30

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

VIOLÊNCIA SEM LIMITE

Jovens são obrigadas a cavar a própria cova antes de serem executadas

As garotas, de 16 e 17 anos, teriam sido vítimas de uma guerra entre facções criminosas

22.03.21 22h19

PRESO

Suspeito de tentativa de feminicídio é preso em Terra Alta

O suspeito foi detido em cumprimento a um mandado.

13.02.26 23h52

POLÍCIA

Ex-marido de delegada mata dois filhos e tira a própria vida por não aceitar divórcio em Cametá

As crianças tinham 9 e 13 anos

10.07.23 18h59

APOSTAS

Servidora de cidade do interior é presa por desviar R$ 6 mi para apostar em bets

Com dez anos de carreira e salário de R$ 2 mil, a servidora foi indiciada por peculato

13.02.26 21h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda