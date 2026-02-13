Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Operação da PF prende 3 homens por armazenamento de conteúdo sexual infantojuvenil no Pará

A Operação Strix Virgata IV foi deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (13)

O Liberal
fonte

Operação Strix Virgata IV (Foto: Divulgação PF)

Três homens foram presos em flagrante no município de Santana do Araguaia, no sul do Pará, durante a Operação Strix Virgata IV, deflagrada pela Polícia Federal na quinta-feira (12/2). A ação teve como foco combater práticas relacionadas à exploração sexual de crianças e adolescentes, especialmente o armazenamento de conteúdo sexual infantojuvenil.

Na operação, policiais federais cumpriram mandado de busca e apreensão e recolheram aparelhos eletrônicos utilizados na prática criminosa. Os três investigados foram presos por manterem armazenado material de abuso sexual infantojuvenil em dispositivos eletrônicos. A ordem judicial foi expedida pela Subseção da Justiça Federal em Redenção.

As investigações seguem com a análise do material apreendido, que passará por perícia criminal de informática, com o objetivo de esclarecer a atuação dos investigados e identificar possíveis vítimas e outros envolvidos.

Nomenclatura e alerta

Embora o termo “pornografia” ainda esteja presente na legislação brasileira (Estatuto da Criança e do Adolescente) para definir “qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais”, a comunidade internacional considera mais adequado utilizar as expressões “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou “violência sexual de crianças e adolescentes”, por refletirem melhor a gravidade da violência sofrida pelas vítimas.

"A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades on-line dos jovens são medidas essenciais de proteção. Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco.", destaca a PF, em nota.

A recomendação, ainda segundo a PF, é que crianças e adolescentes saibam como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais e procurem ajuda sempre que necessário. "A prevenção, aliada à informação, é apontada como a forma mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes.", conclui a nota.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

armazenamento de conteúdo sexual infantojuvenil

santana do araguaia

sul do pará

polícia federal
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

VIOLÊNCIA

Homem sai da casa da namorada e é executado a tiros na madrugada em Pacajá

Após efetuar vários disparos, o suspeito fugiu em direção a um terreno baldio

13.02.26 11h43

POLÍCIA

Operação da PF prende 3 homens por armazenamento de conteúdo sexual infantojuvenil no Pará

A Operação Strix Virgata IV foi deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (13)

13.02.26 11h31

TRISTEZA

Corpo de pescador é encontrado no rio Capim, em Aurora do Pará

Raimundo Queiroz Graça, conhecido como “Dico”, estava desaparecido desde terça-feira (10), após sair para pescar; caso é investigado pela Polícia Civil

13.02.26 11h13

SOLIDARIEDADE

Delegada que perdeu 2 filhos em caso semelhante condena ataques à mãe após tragédia em Itumbiara

Após secretário Thales Naves Alves Machado matar os dois filhos e atirar contra si mesmo, Amanda Souza manifesta solidariedade à mãe das crianças e condena comentários machistas nas redes sociais

13.02.26 10h45

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

susto!

Incêndio atinge sala de aula de colégio particular na avenida Nazaré, em Belém

O fogo teria começado em um aparelho de ar-condicionado

13.02.26 8h27

SOLIDARIEDADE

Delegada que perdeu 2 filhos em caso semelhante condena ataques à mãe após tragédia em Itumbiara

Após secretário Thales Naves Alves Machado matar os dois filhos e atirar contra si mesmo, Amanda Souza manifesta solidariedade à mãe das crianças e condena comentários machistas nas redes sociais

13.02.26 10h45

DESESPERO

Tripulante maranhense segue desaparecido após naufrágio em Salinópolis

Familiares e amigos da vítima realizaram uma manifestação pacífica em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros de Salinópolis cobrando mais empenho nas buscas 

13.02.26 9h01

POLÍCIA

Dois trabalhadores morrem após explosão em condomínio em Ananindeua

Causas do acidente ocorrido no tarde desta quinta-feira (12) serão investigadas pela Polícia Civil

12.02.26 20h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda