Operação da PF prende 3 homens por armazenamento de conteúdo sexual infantojuvenil no Pará

Três homens foram presos em flagrante no município de Santana do Araguaia, no sul do Pará, durante a Operação Strix Virgata IV, deflagrada pela Polícia Federal na quinta-feira (12/2). A ação teve como foco combater práticas relacionadas à exploração sexual de crianças e adolescentes, especialmente o armazenamento de conteúdo sexual infantojuvenil.

Na operação, policiais federais cumpriram mandado de busca e apreensão e recolheram aparelhos eletrônicos utilizados na prática criminosa. Os três investigados foram presos por manterem armazenado material de abuso sexual infantojuvenil em dispositivos eletrônicos. A ordem judicial foi expedida pela Subseção da Justiça Federal em Redenção.

As investigações seguem com a análise do material apreendido, que passará por perícia criminal de informática, com o objetivo de esclarecer a atuação dos investigados e identificar possíveis vítimas e outros envolvidos.

Nomenclatura e alerta

Embora o termo “pornografia” ainda esteja presente na legislação brasileira (Estatuto da Criança e do Adolescente) para definir “qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais”, a comunidade internacional considera mais adequado utilizar as expressões “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou “violência sexual de crianças e adolescentes”, por refletirem melhor a gravidade da violência sofrida pelas vítimas.

"A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades on-line dos jovens são medidas essenciais de proteção. Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco.", destaca a PF, em nota.

A recomendação, ainda segundo a PF, é que crianças e adolescentes saibam como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais e procurem ajuda sempre que necessário. "A prevenção, aliada à informação, é apontada como a forma mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes.", conclui a nota.