Corpo de pescador é encontrado no rio Capim, em Aurora do Pará

O corpo de um homem identificado como Raimundo Queiroz Graça, conhecido como “Dico”, foi encontrado na tarde de quarta-feira (11), no rio Capim, nas proximidades da comunidade Santa Rosa, zona rural de Aurora do Pará, no nordeste paraense.

De acordo com informações repassadas à Polícia Civil, Raimundo havia saído para pescar na terça-feira (10), por volta das 18h. Cerca de duas horas depois, moradores relataram ter ouvido gritos de socorro vindos do rio. Ao irem até o local, os moradores encontraram a embarcação da vítima, uma rabeta, virada. No entanto, ele já não estava na água nem nas margens.

Familiares foram avisados e iniciaram buscas na área, mas não obtiveram êxito.

Segundo os dados informados às autoridades e repassados ao portal BO Paragominas, o filho da vítima afirmou que o pai sabia nadar e não soube explicar o que poderia ter causado a queda. Ele também relatou que Raimundo tinha histórico de pressão alta e havia passado mal cerca de dois meses antes, quando precisou ser socorrido.

Após o acionamento, equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas e localizaram o corpo na tarde de quarta-feira. A vítima foi resgatada e encaminhada ao Núcleo da Polícia Científica de Paragominas, onde passou por exame de necropsia para determinar a causa da morte.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Aurora do Pará, que apura as circunstâncias do ocorrido. “A Polícia Civil informa que a Delegacia de Aurora do Pará apura as circunstâncias da morte. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou a PC.