Homem morre eletrocutado ao fazer poda de árvore no Tenoné, em Belém

Um homem morreu ao receber uma descarga elétrica na manhã desta sexta-feira (13), no bairro Tenoné, em Belém. Segundo as informações iniciais, a vítima, que ainda não teve o nome divulgado, realizava a poda de uma árvore em frente a um imóvel no conjunto Eduardo Angelim quando tudo ocorreu.

Conforme os relatos iniciais, o homem teria tocado em um fio de alta tensão que estava próximo aos galhos da árvore e acabou sendo eletrocutado. A vítima morreu na hora e ficou presa ao vegetal. Moradores da área se uniram para retirar o corpo do local e colocá-lo na calçada em frente a uma residência.

Os moradores ainda chamaram uma ambulância para tentar socorrer o homem, mas os paramédicos apenas constataram o óbito. A Polícia Militar esteve na área para auxiliar na situação de desespero dos moradores e fez o isolamento da área. Todas as circunstâncias do incidente serão apuradas pelas autoridades.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.