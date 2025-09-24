Capa Jornal Amazônia
Diálogos em Nova York antecipam debates da COP 30 em Belém

Ministro das Cidades, Jader Filho, participou de agendas sobre clima e sustentabilidade durante a Assembleia da ONU

O Liberal
fonte

Jader Filho apresentou a visão do Ministério das Cidades sobre como a agenda urbana pode contribuir para um futuro mais sustentável (Foto: Elisa Andrade / Divulgação / Ministério das Cidades)

O ministro das Cidades, Jader Filho, integrou a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada nesta terça-feira (23), em Nova York, nos Estados Unidos. A viagem também teve como foco as agendas preparatórias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada dos dias 10 a 21 de novembro, em Belém.

Durante a missão, o ministro participou do evento promovido pela Norsk Hydro, intitulado “No caminho para a COP 30: desafios climáticos e além”. O encontro reuniu representantes do setor público e privado, sociedade civil e autoridades internacionais para discutir soluções diante das mudanças climáticas e perspectivas de desenvolvimento sustentável para a Amazônia.

No debate, Jader Filho apresentou a visão do Ministério das Cidades sobre como a agenda urbana pode contribuir para um futuro mais sustentável, inclusivo e resiliente. O ministro destacou a relevância de integrar políticas urbanas às discussões climáticas, em sintonia com os diálogos que antecedem a COP 30.

Ainda em Nova York, o ministro se reuniu com representantes da C40, rede global que reúne prefeitos de 100 grandes cidades comprometidas com o enfrentamento da crise climática. Também participou de encontro com Anacláudia Rossbach, da ONU-Habitat, para tratar da COP 30 e do papel de Belém como cidade-sede da conferência. "Falamos sobre habitação digna e como o Brasil tem trabalhando para garantir maior qualidade das casas e dos condomínios, atendendo necessidades por região e investindo nas demais obras estruturantes nas cidades e no campo", informou o ministro em suas redes sociais.

